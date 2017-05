Dortmunder Wechsel beleben Partie

Nach dem Seitenwechsel musste Dortmunds Trainer Tuchel mit den angeschlagenen Marco Reus und Marcel Schmelzer zwei Stützen der Mannschaft ersetzen, für sie kamen Christian Pulisic und Gonzalo Castro in die Partie.

Die Einwechslungen schienen sich schnell zu lohnen: Bei einem Angriff über die linke Dortmunder Angriffseite gab Shinji Kagawa bei einem verunglückten Schussversuch den Ball nach innen, doch Pulisic kam gegen Frankfurts Innenverteidiger Abraham einen Wimpernschlag zu spät. Die Aktion schien ein Weckruf für die Hessen zu sein, doch jetzt nahmen die Borussen den Kampf an.

Nach einer guten Stunde war es wieder Dembélé, der für die größte Chance der Dortmunder im zweiten Spielabschnitt verantwortlich war. Wieder dribbelte der 20-Jährige über rechts, löffelte aber mit viel Übersicht den Ball auf die linke Strafraumseite, wo Pierre-Emerick Aubameyang wartete. Dessen artistischen Drehschuss fischte Frankfurts Fabian von der Linie und lenkte ihn ans Lattenkreuz – Chance vereitelt.

Vorentscheidung nach Hradecky-Foul

In der 66. Minute dann die Vorentscheidung: Raphael Guerrero steckt den Ball links durch auf Pulisic, der ihn an Frankfurts Tormann Hradecky vorbeilegen wollte. Doch der Keeper brachte den US -Amerikaner zu Fall – der insgesamt fehlerfreie Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich Aubameyang mit einem coolen Lupfer in die Tormitte nicht entgehen, Hradecky ohne Abwehrchance.

In der 72. Minute spielte Frankfurts Trainer Niko Kovac seinen letzten Trumpf: Stürmer Alexander Meier kam für den defensiven Timothy Chandler in die Partie. Und auch da fast die sofortige Reaktion: Meier und Seferovic orientierten sich in Richtung des Dortmunder Strafraums, Rebic bediente Seferovic mustergültig, doch Bürki im Kasten des BVB parierte den Schuss.

Aubameyang trifft nur die Latte

Fünf Minuten vor dem Ende der Partie hatte Bundesliga-Torschützen-König Aubameyang die Entscheidung auf dem Fuß: Nach einem gewonnen Zweikampf im Strafraum der Eintracht schlenzte der Gabuner den Ball an den rechten Außenpfosten.

Die Frankfurter warfen in der Schlussphase alles nach vorne - der Ausgleichstreffer, der die Eintracht in die Verlängerung gerettet hätte, fiel nicht mehr.

