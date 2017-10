Zweiter der dritten Liga, gute Chancen auf den Aufstieg und wirtschaftlich gesund: In den vergangenen Jahres ist sehr vieles richtig gelaufen beim 1. FC Magdeburg. Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund - trotz des jüngsten 0:3-Patzers gegen Unterhaching. "Eine Chance hat man immer. An manchen Tagen - wenn alles stimmt und man etwas Glück hat - ist auch eine Überraschung drin" , sagt Magdeburgs Trainer Jens Härtel. Auf jeden Fall will man den Dortmundern einen "heißen Tanz liefern". Der Respekt beim BVB ist groß: "Ich erwarte ein intensives Spiel, man kann auch sagen ein Topspiel" , meint Trainer Peter Bosz. Und: "Ich erwarte einen Gegner, der richtig draufgeht, der mit sehr viel Energie spielt."

Dabei drohte dem Traditionsverein vor noch gar nicht allzu langer Zeit der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Der einzige Europapokalsieger der DDR verpasste nach der politischen Wende den Anschluss und stand danach eigentlich immer nur auf der Verliererseite. Der Klub versauerte in der Oberliga und musste 2002 Insolvenz anmelden. Danach berappelte man sich zeitweise wieder, doch 2012 rettete nur die Regionalligareform den 1. FCM vor dem erneuten Abstieg in Liga fünf.

Vom Pleite- zum Vorzeigeklub

Heute, fünf Jahre später, ist Magdeburg so eine Art Vorzeigeklub. Und eine Ausnahme von der Regel. Die Mehrzahl der 20 Drittligisten hat finanzielle Probleme. Immer wieder kommt es zu Insolvenzen. Erst in der vergangenen Saison erwischte es den VfR Aalen und den FSV Frankfurt. Gefährdet sind auch die Klubs im strukturschwachen Osten und Nordosten. Zwickau, Chemnitz und Erfurt sind verschuldet, Rostock und Jena sind abhängig von einem Investor.

"Haben einen klaren Plan"

Mario Kallnik

Magdeburg präsentierte im vergangenen Jahr dagegen Rekordzahlen. 462.200 Euro betrug der Überschuss, die vereinseigene Stadion- und Sportmarketing GmbH warf zusätzlich einen Gewinn von 429.000 Euro ab. Längst schon ist der Klub schuldenfrei.

"Wir haben eine klaren Plan, und den haben wir kontinuierlich verfolgt. Wir haben die Ausgaben angepasst und die sportliche Entwicklung voran getrieben. Hinzu kommt, dass wir über die Jahre die Zahl unserer Sponsoren steigern konnten auf aktuell 360. Und der Zuschauerschnitt ist auch stetig angestiegen" , erklärt Mario Kallnik.

Ikone in Magdeburg

Kallnik ist in Magdeburg eine Ikone. Zu seiner aktiven Zeit lief der Abwehrmann sieben Jahre lang für den Klub auf. Er blieb ihm trotz Insolvenz und Zwangsabstieg treu und beendete 2008 beim 1. FCM seine Karriere. Nach vier Jahren in der freien Wirtschaft, kehrte er 2012 zum Traditionsverein zurück. Der war da gerade in der Regionalliga Ost Letzer geworden.

Video starten, abbrechen mit Escape Härtel - "Eine Chance hat man immer" | Sportschau | 24.10.2017 | 01:06 Min. | Verfügbar bis 24.10.2018 | Das Erste

Der 42-Jährige ist bei den Elbstädtern Geschäftsführer und zuständig für Sport und Finanzen. Seit er das Amt übernahm, läuft es beim 1. FCM. 2015 stieg der Klub in die dritte Liga auf und wurde zuletzt zweimal in Folge Vierter.

Die Balance gefunden

1974 gewann Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger

Der Konkurrenz ist das nicht verborgen geblieben. Im Sommer hätte Kallnik Sportdirektor beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern werden können, doch er lehnte ab. "Ich sitze hier genau an der richtigen Stelle. Und ich habe einen Job angefangen, den ich zu Ende bringen will. Wir haben hier noch so viel vor" , sagt Kallnik und nennt den 1. FCM "eine Herzensangelegenheit" .

Er hat die Balance zwischen sportlichen Zielen und wirtschaftlicher Solidität gefunden. Vom Gewinn bildet er Rücklagen, den anderen Teil investiert er in Beine. Auch in dieser Saison sind die Neuverpflichtungen eingeschlagen, vor allem Philip Türpitz (Chemnitz), Andreas Ludwig (Utrecht) und Felix Lohkemper (Mainz II).

Ruhe eingekehrt

Unter Kallnik ist zudem Ruhe im Verein eingekehrt. Auch auf der Trainerbank. Jens Härtel ist schon seit 2014 im Amt. Kallnik hat zudem glänzende Kontakte in die Wirtschaft und schafft es immer wieder Sponsoren an Land zu ziehen. Und das in Sachsen-Anhalt, einer Region, in der kaum größere Unternehmen ihren Sitz haben. Die Fans honorieren das alles. In der vergangenen Saison hatte Magdeburg den besten Zuschauerschnitt aller Drittligisten. Im Schnitt kamen mehr als 17.000 Fans zu den Spielen ins heimische Stadion. Das ist Zweitliga-Niveau. Schon 2006 bezog Magdeburg eine neue Arena, die an der Stelle des ehemaligen Ernst-Grube-Stadions gebaut wurde.

Video starten, abbrechen mit Escape Pokal-Historie - als Magdeburg Bayern ein Bein stellte | Sportschau | 23.10.2017 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 23.10.2018 | Das Erste

Die Weichen für die Zukunft sind längst gestellt. Im Februar 2017 stimmten die Mitglieder mehrheitlich für die Ausgliederung der Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft. Das hat finanzielle und vor allem steuerliche Vorteile. Wirksam wird das in der kommenden Saison.

"Bereit für den Aufstieg"

Fans des 1. FC Magdeburg

Dann würde Magdeburg am liebsten in der zweiten Bundesliga spielen. Auch wenn Kallnik das noch nicht so sagen will. "Sollten wir bis zur Winterpause 45 Punkte auf dem Konto haben, verspreche ich, darüber nachzudenken, den Aufstieg als offizielles Ziel zu kommunizieren" , erklärt er. Doch er stellt klar: "Wir sind bereit für den Aufstieg und werden alles dafür tun. Angesichts der TV-Gelder wäre das auch finanziell machbar. Doch wir haben auch Respekt vor der dritten Liga und wissen, dass es auch schnell wieder runter gehen kann." Deshalb sei es wichtig, weiter "von Spiel zu Spiel" zu schauen.

Im nächsten Spiel geht es gegen Dortmund. "Wir sind Außenseiter" , sagt Kallnik, doch dann richtet er doch eine kleine Kampfansage in Richtung des BVB : "Der 1. FC Magdeburg geht auf den Platz, um Spiele zu gewinnen."

Thema in: Sportschau, Das Erste, Dienstag, 24.10., 22.15 Uhr

Stand: 24.10.2017, 08:00