Borussia Dortmund hat auch in München gejubelt. Am Abend des 28. April 2015 gewann der BVB das Elfmeterschießen im Halbfinale des DFB-Pokals bei den Bayern. Streng genommen wird die Begegnung allerdings als Unentschieden gewertet. Somit ist der 2. März 2011 der einzige Tag in diesem Jahrhundert, an dem eine Mannschaft ein Pokalspiel bei den Münchnern gewann. Raúl köpfte in der 15. Minute das einzige Tor des Abends.

Manuel Neuer wechselte nach der Saison, die für Schalke mit dem 5:0-Sieg im Endspiel gegen den MSV Duisburg endete, zu den Bayern. Seitdem hat er kein Heimspiel im Pokal erlebt, bei dem seine Mannschaft ohne Treffer blieb. In den betreffenden zwölf Partien kassierte er ohnehin nur vier Tore. Es gab nur einen weiteren Gegentreffer, in der Saison 2013/14 gegen den 1. FC Kaiserslautern, da stand allerdings Lukas Raeder im Tor.

Zehn Titelgewinne in 19 Spielzeiten

Der FC Bayern dominiert den DFB -Pokal ähnlich wie die Bundesliga. Für die jüngsten zehn Titelgewinne benötigte er nur 19 Spielzeiten. Elf Spielzeiten ohne Pokalsieg der Bayern, wie es sie zwischen 1986/87 und 1996/97 gab, wirken aktuell so wahrscheinlich wie ein Abstieg der Münchner aus der Bundesliga.

Ein Grund für die Extraklasse der Bayern ist, dass sie in der Lage sind, Leistungsträger zu halten, selbst wenn es für sie schwindelerregende Angebote. So spielt Thomas Müller immer noch beim Rekordmeister, trotz der äußerst lukrativen Offerte von Manchester United. Müller, Philipp Lahm, Arjen Robben und Franck Riberý standen schon am 2. März 2011 in der Mannschaft, die gegen Schalke verlor. Aus dem damaligen Kader ist aktuell nur noch ein Spieler für die Gelsenkirchener aktiv - Kapitän Benedikt Höwedes.

Badstuber und Neuer die Seitenwechsler

Holger Bastuber saß im Halbfinale 2010/11 auf der Bank. Er ging den anderen Weg als Neuer und wechselte von den Bayern nach Schalke. Im Bundesligaspiel am 4. Februar 2017 feierte er sein Startelfdebüt für den Klub aus dem Ruhrgebiet. Die Schalker verkauften sich in der Arena sehr gut und holten beim 1:1 einen Punkt.

Am Mittwoch (01.03.17) wird Badstuber vermutlich wieder als zentraler Verteidiger der Dreierkette in der Startelf stehen. Vor dem Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen sagte er: "Natürlich wird das eine harte Nuss. Wir fahren da als Außenseiter hin. Bayern ist die Dominanz pur." Badstuber erinnert an die gute Leistung im Bundesligaspiel, um seinen neuen Kollegen Mut zu machen: "Wir spucken keine großen Töne, fahren da jedoch mit einem guten Gefühl hin, das wir bestätigen wollen."

bar | Stand: 28.02.2017, 11:56