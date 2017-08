Der Bundesligist setzte sich am Freitagabend (11.08.2017) in einem echten Pokal-Fight beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen mit 2:1 (0:1) durch. Bis zur 79. Minute hatte die Borussia, die noch nie an einem Viertligisten gescheitert war, in Rückstand gelegen. Dann drehten Joker Jonas Hofmann und Raffael (82.) das Spiel innerhalb von nur vier Minuten.

Benjamin Baier hatte die von Sven Demandt trainierten Essener in der 29. Minute in Führung gebracht.