Es gibt einige Weisheiten, die gehören zum DFB -Pokal wie der Pokal selbst. Etwa die von den eigenen Gesetzen. In jeder Runde ist auch von irgendeinem Protagonisten zu hören: "Elfmeterschießen kannst du nicht trainieren."

Das ist einserseits richtig, denn die nervliche Belastung, denen am Mittwoch (26.10.16) etwa sechs Spieler und zwei Torhüter von Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin vor knapp 80.000 Zuschauern ausgesetzt waren, ist nicht zu simulieren.

Eher nicht flach schießen

Andererseits betonen Trainer immer, dass es Zeit braucht, bis Automatismen greifen, weil sie trainiert werden müssten. Einen Ball aus elf Metern in die linke oder rechte Ecke eines Tores zu schießen, wobei der Ball höher als etwa die halbe Höhe des Tores (1,22 Meter) sein Ziel erreichen sollte, ist durchaus zu trainieren.

Die Wahrscheinlichkeit, dann einen Treffer zu erzielen, ist enorm hoch, selbst wenn der Torwart sich entscheidet, in die Ecke zu fliegen, in die der Ball tatsächlich geschossen wird. Flach zu schießen, endet deutlich häufiger mit einem Erfolg für den Torhüter, wie das folgende Video zeigt.

Video starten, abbrechen mit Escape Elfmeterschießen im Pokal - flach geschossen und gehalten | Sportschau | 25.10.2016 | 02:13 Min. | Verfügbar bis 03.11.2016 | Das Erste

Das Elfmeterschießen in Dortmund ging mit einem 3:0 für den BVB zu Ende. Als letzter Berliner verschoss Philipp Hosiner, wobei er aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt hatte. Sowohl Felix Kroos wie auch Stephan Fürstner zielten unterhalb der gedachten Linie auf halber Höhe des Tores und scheiterten an Roman Weidenfeller. Auch die ersten beiden Dortmunder Schützen hatten dies getan - allerdings erfolgreich.

Bei Ousmane Dembélé flog Berlins Torwart Daniel Mesenhöler in die falsche Ecke, bei Mario Götze war er in der richtigen, doch der Schuss war hart und nah des Pfostens platziert. Hosiner versuchte es hoch in die Mitte, was äußerst erfolgversprechend ist, doch er traf die Latte. Einen Musterelfmeter schoss Matthias Ginter - hoch in die von ihm aus rechte Ecke, in die Mesenhöler vergeblich flog.

Özcan fünfmal in der richten Ecke

Welchen Unterschied es macht, ob flach oder hoch geschossen wird, zeigt auch die Partie Sportfreunde Lotte gegen Bayer Leverkusen. Bei fünf von sechs Elfmetern ahnte Ramazan Özcan die Ecke, in die der Schütze zielen würde. Zweimal wehrte er die Schüsse ab - sie erreichten das Ziel jeweils unterhalb der halben Torhöhe. Dreimal wurde er trotz der guten Antizipation bezwungen, weil die Schüsse oberhalb landeten. Das zeigt auch das folgende Video.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Sportfreunde Lotte schießen hoch und treffen sicher | Sportschau | 25.10.2016 | 00:30 Min. | Verfügbar bis 03.11.2016 | Das Erste

Statistisch gesehen waren die Schützen in den Elfmeterschießen der zweiten Runde so schwach wie selten. Von 47 Elfmetern wurde nur 29 verwandelt, was einer Quote von 61,7 Prozent entspricht. In der ersten Runde, in der sieben Partien auch nach der Verlängerung noch unentschieden waren, wurden 65 von 77 Elfmetern in der spannenden Zugabe verwandelt. Das entspricht einer Quote von 84,4 Prozent.

In der Bundesliga haben die Schützen in der laufenden Saison häufiger das Nachsehen als in den Jahren zuvor, wie die Tabelle zeigt.