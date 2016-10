Eintracht Frankfurt hat seinen sportlichen Aufwärtstrend auch im Pokalwettbewerb fortgesetzt. Im Elfmeterschießen setzte sich das Team von Trainer Niko Kovac am Dienstagabend (25.10.2016) mit 4:1 gegen den FC Ingolstadt durch und steht im Achtelfinale. Nach 120 Minuten hatte es vor der Minuskulisse von 6300 Zuschauern 0:0 gestanden.

Wegen der Ausschreitungen bei der Erstrundenpartie in Magdeburg hatten große Teile der Frankfurter Arena leer bleiben müssen. Der eingewechselte Mexikaner Marco Fabián sah bei den Gastgebern in der 88. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot.

Ingolstadt wollte zunächst nur verteidigen

Trotz des teilweisen Zuschauerausschlusses hatten rund 1000 Ultras der Hessen den Weg ins Stadion gefunden. Die Fans hatten den Dauerkarteninhabern, die normalerweise auf der Gegengerade sitzen, offenbar ihre Tickets abgekauft. So gab es doch noch etwas Unterstützung für die Frankfurter.

Das neuformierte Frankfurter Team knüpfte zunächst an die zuletzt guten Leistungen an und machte am Anfang viel Druck. Ein Schlenzer von Mijat Gacinovic ging knapp am Ingolstädter Tor vorbei (6.), zudem scheiterte Haris Seferovic an Torwart Martin Hansen. Der FCI beschränkte sich ausnahmslos auf die Defensive, so dass es auf beiden Seiten bis zur Pause keine Chancen mehr zu verzeichnen gab.

Frankfurt spielte unkonzentriert

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste zunächst etwas mutiger. Erst spielte Mathew Leckie einen Konter schlecht zu Ende, dann kam Stefan Lex frei zum Schuss, traf den Ball aber nicht richtig. Die Eintracht setzte ihre unkonzentrierte Vorstellung dagegen fort. Auch die Einwechslung des Mexikaners Marco Fabián änderte nichts daran. Im Gegenteil: Zwei Minuten vor dem Ende flog der Angreifer wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz.

So musste die Eintracht in Unterzahl in die Verlängerung, in der sich der zähe Fußball-Abend nahtlos fortsetzte. Erst in der zweiten Halbzeit der Verlängerung gab es wieder Chancen. Zunächst traf Leckie für die Gäste das leere Tor nicht (110.), dann traf Seferovic für die Eintracht per Kopf nur die Latte.

