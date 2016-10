Das Tor des Abends erzielte Christoph Hemlein (66.). Für die Arminen war es nach zehn sieglosen Partien in der Liga der erste Pflichtspiel-Erfolg in dieser Saison nach 90 Minuten. In der ersten Runde hatte sich der DSC bei RW Essen erst nach Verlängerung durchgesetzt. Ein besonderer Triumph auch für Arminias Interimscoach Carsten Rump, der eigentlich die U19-Junioren der Ostwestfalen coacht.

Hemlein mit dem Treffer des Tages

Rump verordnete seiner Mannschaft eine defensive Taktik. Das funktionierte weitestgehen. Arminia hatte allerdings auch Glück, weil Dynamo vor allem durch den Ex-Arminen Testroet gute Chancen liegen ließ. Zweimal parierte auch Arminias Torhüter Hesl großartig.

Nach dem Wechsel tat sich Dresden weiterhin schwer, schob sich meist ideenarm den Ball hin und her, ohne Lücken zu finden. Anders die Bielefelder. Junglas schickte Hemlein, der lsitig an der Mittellinie gewartet hatte, auf die Reise. Der Bieleflelder lief alleine auf Dresdens Keeper Schwäbe zu und ließ dem Torwart mit einem Flachschuss ins lange Eck keine Chance. Anschließend legte Hemlein einen weiteren Sprint hin und zwar in die Arme von Trainer Carsten Rump.

Börner an den Pfosten

In der Schlussphase erhöhte Dresden noch einmal den Druck vor allem durch den eingewechselten Kutschke. Der ersehnte Ausgleich gelang aber nicht. Die beste Chance vergaben ohnehin die Bielefelder. Börners Schuss aus vollem Lauf klatschte an den Pfosten.