RB Leipzig ist am Sonntag (13.08.2017) souverän die die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttel setzte sich gegen den Sechstligisten mit 5:0 (1:0) durch. Marcel Sabitzer erzielte bereits nach vier Minuten die Führung für die Gäste, die auch in der Folge das dominante Team waren. Aber die Sachsen gingen insgesamt zu leichtfertig mit ihren Möglichkeiten um.

Sabitzer trifft erneut

Etwa Timo Werner, der in der ersten Hälfte nicht nur zweimal aus kurzer Distanz vergab, sondern auch noch vom Elfmeterpunkt verzog. Torhüter Christian Zech parierte den Schuss des Nationalspielers. Felix Gruber hatte Yussuf Poulsen zuvor im Strafraum der Dorfmerkinger zu Fall gebracht. In der Folge warfen sich die Spieler des Amateurklubs in jeden Schuss und verhinderten mit viel Engagement weitere Gegentreffer.