Effenberg zieht die Lose fürs Achtelfinale

Ab 18 Uhr zeigt die Sportschau am Sonntag (29.10.2017) die Auslosung, die im Fußballmuseum in Dortmund stattfindet. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth wird die Auslosung leiten.

Spiele am 19. und 20. Dezember

Die Achtelfinal-Teilnehmer werden in der zweiten Hauptrunde an diesem Dienstag und Mittwoch ermittelt. Die Runde der letzten 16 wird am 19. und 20. Dezember 2017 austragen. Das DFB-Pokal-Finale steigt am 19. Mai 2018 in Berlin.

Auch die Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals der Frauen werden am Sonntag ausgelost, die Spiele finden am 3. Dezember statt.

dpa/nch | Stand: 24.10.2017, 14:14