Hamburger SV - 1. FC Köln (18.30 Uhr)



So gar nicht verträumt kommt allerdings der 1. FC Köln in dieser Saison daher. " In unserer Einschätzung haben wir es in den letzten beiden Spielen richtig gut gemacht ", sagte FC-Coach Peter Stöger ganz nüchtern über die beiden Siege in Darmstadt (6:1) und gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und das jeweils mit der gleichen Formation. Gut für ihn, dass alle Mann in Hamburg an Bord sind. Die eingespielte Elf wird den Pokaltraum des HSV beenden, glaubt sportschau.de. Unser Tipp: 0:2.