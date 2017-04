"In Ruhe bewerten"

Bayern Münchens Arjen Robben

Auch wenn Rummenigge das so nicht sagt. "Warten wir mal den Saisonabschluss ab. Dann kann man die Dinge in Ruhe bewerten" , erklärt er. "Ich denke, es ist zu früh, über die Saison zu sprechen" , sagt auch Ancelotti. Gesprochen wird dann aber spätestens Ende Mai. Und dann muss sich wohl auch Ancelotti unangenehme Fragen gefallen lassen. "Wenn man Meister wird, ist es nie eine schlechte Saison" , sagt hingegen Kapitän Philipp Lahm.

Rummenigge mag sich auch noch nicht auf den kommenden Spieltag freuen. Da könnten die Bayern theoretisch schon Meister werden. "Feiern sollte man dann, wenn es mathematisch feststeht. Und das muss erst einmal passieren" , sagt er.

Lahm und Alonso gehen

Passieren müssen in München auch andere Dinge. Mit Xabi Alonso und Philipp Lahm beenden nach der Saison zwei Leistungsträger ihre Karrieren. Die beiden Offensivstars Franck Ribery (34) und Arjen Robben (33) sind nicht mehr jüngsten. Spieler wie Kingsley Coman, Douglas Costa und Renato Sanches, die das Duo auf Dauer ersetzen sollen, haben mehr oder weniger enttäuscht. "Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Zukunft zu sprechen. Jetzt müssen wir erst einmal in Ruhe die Wunden lecken" , sagt Rummenigge.

Video starten, abbrechen mit Escape ARD-Experte Mehmet Scholl zum Bayern-Umbruch | Sportschau | 27.04.2017 | 03:56 Min. | Verfügbar bis 27.04.2018 | Das Erste

Ancelotti bleibt nach außen hin gelassen. Die Mannschaft habe keinen großen Umbruch nötig, erklärte der Italiener. "Der Kader ist dieses Jahr gut und er wird auch nächstes Jahr gut sein. Am Ende der Saison können wir über neue Spieler sprechen, aber es wird sicher keine Revolution geben" , sagt der Coach. Kleinere Wechsel am Kader werde es vielleicht geben, aber insgesamt sei das Team für die neue Saison gut gerüstet.

Mehrere Baustellen

Ob die Bayern-Bosse das auch so sehen? Niklas Süle und Sebastian Rudy von 1899 Hoffenheim stehen schon als Zugänge fest. Süle ist als zusätzlicher Innenverteidiger eingeplant, Rudy soll Xabi Alonso ersetzen. Einzige Option für die Lahm-Nachfolge hinten rechts ist Joshua Kimmich - falls Ancelotti nicht dem 31-Jährigen Rafinha vertraut. Zudem haben die Bayern in Robert Lewandowski nur einen reinen Stürmer.

Die Bayern stehen dabei auch vor einer Richtungsentscheidung. Präsident Uli Hoeneß würde am liebsten auf selbst ausgebildete Kicker setzen und verweist auf das neue Nachwuchsleistungszentrum. "Es kann nicht der Sinn sein, dass wir Millionen in die Jugendausbildung investieren und den Talenten den Weg mit teuren Stars von außen verbauen" , sagt er. Der letzte Spieler, der es aus der Jugend bis zum Stammspieler brachte, war David Alaba. "Und das ist auch schon sieben Jahre her" , klagt Hoeneß. Ancelotti ist allerdings nicht dafür bekannt, auf junge Talente zu setzen. Er arbeitet lieber mit gestandenen Spielern.

Video starten, abbrechen mit Escape München gegen Dortmund - die Stimmen | Sportschau | 26.04.2017 | 02:58 Min. | Verfügbar bis 26.04.2018 | Das Erste

Topstars zu teuer

Was die Stars der Branche angeht, sind die Ablösesummen selbst für die Bayern nicht zu vernachlässigen. "Super-Transfers passen nicht zu unserer Philosophie" , sagt Michael Reschke, der Kaderplaner des Rekordmeisters. Noch immer ist Javi Martinez mit 40 Millionen Euro der teuerste Bayern-Transfer - eine Summe, über die Europas Elite nur schmunzelt. Top-Stürmer wie Paulo Dybala, EM-Schützenkönig Antoine Griezmann oder dessen Landsmann Kylian Mbappe sind selbst für die Bayern nicht oder nur schwer zu stemmen.

Als Ergänzung zu Robert Lewandowski wird Alexis Sanchez gehandelt. Der Arsenal-Profi könnte für 25 bis 30 Millionen Euro zu haben sein. Ein Kandidat für das zentrale Mittelfeld ist Marco Verratti von Paris St. Germain. Und auch das Thema Rechtsverteidiger ist wegen des Karriereendes von Lahm noch nicht vom Tisch.

Stand: 27.04.2017, 10:50