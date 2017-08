Sonntag, 18 Uhr, live im Ersten

Auslosung zur 2. Pokalrunde

Carolin Kebekus, Deutschlands Komikerin Nummer 1, ist am Sonntag in einer ungewohnten Rolle in der "Sportschau" zu sehen: Als "Losfee" wird sie die Begegnungen für die zweite Runde des DFB-Pokals auslosen.