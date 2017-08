Leipzig trifft auf Bayern - die Partien der 2. DFB-Pokalrunde

Das ergab die Auslosung am Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund. Regionalligist 1. FC Schweinfurt empfängt den diesjährigen Finalisten Eintracht Frankfurt, wie die Ziehung durch Komikerin Carolin Kebekus und U21-Trainer Stefan Kuntz ergab. Drittligist SV Wehen-Wiesbaden empfängt den FC Schalke 04, ein Derby steht zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 an. Weitere Bundesliga-Duelle gibt es zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln sowie Werder Bremen und 1899 Hoffenheim. Die zweite Runde wird am 24. und 25. Oktober ausgespielt.

1. Bundesliga - 1. Bundesliga

Hertha BSC - 1. FC Köln

VfL Wolfsburg - Hannover 96

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim

RB Leipzig - FC Bayern München

1. Bundesliga - 2. Bundesliga

1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel

Bayer Leverkusen - Union Berlin

SC Freiburg - Dynamo Dresden

2. Bundesliga - 1. Bundesliga

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim

Spvgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt

3. Liga - 1. Bundesliga

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

3. Liga - 2. Bundesliga

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn - VfL Bochum

Regionalliga - 1. Bundesliga

1. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt

Weitere Termine: Achtelfinale: 19./20. Dez. Viertelfinale: 6./7. Feb. Halbfinale: 17./18. April Finale: 19. Mai in Berlin





Stand: 11.06.2017, 18:15