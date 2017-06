DFB-Pokal - alle Paarungen im Überblick

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat das große Los gezogen: Die Sachsen treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Rekordsieger Bayern München. Titelverteidiger Borussia Dortmund gastiert bei Sechstligist 1. FC Rielasingen-Arlen. Das ergab die Auslosung durch Ex-Profi Sebastian Kehl und DFB-Präsident Reinhard Grindel im Rahmen der ARD-Sportschau in Dortmund. In der ersten Runde (11. bis 14. August) kommt es auch zur Neuauflage des Endspiels von 1997. Regionalligist Energie Cottbus trifft auf Bundesligaaufsteiger VfB Stuttgart.

Vor 20 Jahren gewannen die Schwaben mit dem heutigen Bundestrainer Joachim Löw das Finale mit 2:0. Vizemeister RB Leipzig spielt beim Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen, Borussia Mönchengladbach tritt beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen an. Schalke 04 bestreitet sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco beim Regionalligisten BFC Dynamo. Der Hamburger SV reist derweil zum Drittligisten VfL Osnabrück. Das Finale wird am 19. Mai 2018 in Berlin ausgetragen.



Alle Paarungen

TSV 1860 München - FC Ingolstadt

VfB Germania Halberstadt - SC Freiburg

MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - Hamburger SV

Bonner SC - Hannover 96

1. FC Magdeburg - FC Augsburg

Chemnitzer FC - FC Bayern München

FC Hansa Rostock - Hertha BSC

FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart

Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig

FC Rot-Weiß Erfurt - TSG 1899 Hoffenheim

SC Paderborn - FC St. Pauli

Lüneburger SK Hansa - 1. FSV Mainz 05

Leher TS - 1. FC Köln

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach

FC Würzburger Kickers - SV Werder Bremen

1. FC Schweinfurt 05 - SV Sandhausen

SV Morlautern - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Saarbrücken - 1. FC Union Berlin

FC Nöttingen - VfL Bochum

Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue

DSC Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf

FC Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg

SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim

TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt

TuS Koblenz - SG Dynamo Dresden

1. FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund

Karlsruher SC - Bayer 04 Leverkusen

SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig

BFC Dynamo - FC Schalke 04

Stand: 11.06.2017, 18:15