Nach den Kracher-Spielen im Achtelfinale gegen Titelträger Borussia Dortmund und in der zweiten Runde bei RB Leipzig haben die Bayern im Drittligisten aus Ostwestfalen diesmal den wohl leichtesten Gegner.

In allen anderen Duellen treffen Fußball-Bundesligisten aufeinander. In den Partien am 6. oder 7. Februar empfängt Bayer Leverkusen den SV Werder Bremen und der aktuelle Ligazweite FC Schalke 04 spielt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Im Rhein-Main-Derby stehen sich zudem Eintracht Frankfurt und der FSV Mainz 05 gegenüber.

"Wir nehmen jeden Gegner gerne an"

"Das ist ja ein Freilos, oder?" , kommentiere Paderborns Geschäftsführer Sport Markus Krösche das Spiel gegen den Rekordpokalsieger in de ARD-Sportschau scherzhaft. "Wir nehmen es so an und gucken, was passiert. Jeden Gegner nehmen wir gerne, die Bayern natürlich auch." In den bisherigen Runden hatte sich sein Club jeweils gegen Zweitligisten durchgesetzt - die Gegner hießen FC St. Pauli, VfL Bochum sowie FC Ingolstadt.

Ein Umzug in ein größeres Stadion wie bei der Erstrunden-Niederlage gegen die Münchner 2001 komme für den SCP nicht in Frage. "Nein, nein, wir bleiben in Paderborm", sagte Krösche.

Kovac will wieder nach Berlin