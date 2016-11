Die Mannschaft von Bundestrainer Paul Schomann spielte am Dienstag (01.11.2016) in Hamburg 3:3 (2:1) gegen England. Daniel Fredel, Adam Fiedler, und Stefan Winkel trafen für die DFB-Auswahl. In einer hektischen Schlussphase mussten die Gastgeber erst 15 Sekunden vor Schluss den Ausgleich hinnehmen.

Bereits am Sonntag war Deutschland bei der Länderspiel-Premiere ein 5:3 gegen England gelungen. Die Futsal-Nationalmannschaft wurde vor rund elf Monaten gegründet. Die Partien in der Inselparkhalle waren die ersten Länderspiele einer deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Am Sonntag war die Halle mit 2092 Zuschauern ausverkauft. Dienstag kamen 1692 Menschen in die Sporthalle.

sid/dpa | Stand: 01.11.2016, 20:31