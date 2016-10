Der erste Eindruck zählt. Deshalb hat der Deutsche Fußball-Bund für das erste Länderspiel der neugegründeten Futsal-Nationalmannschaft ordentlich die Werbetrommel gerührt. Horst Hrubesch, Holger Stanislawski und Hansi Flick priesen die Vorzüge dieser Variante des Hallenfußballs medienwirksam an, der Sender "Sport 1" sicherte sich für die Premiere am Sonntag (30.10) und das Rematch am Dienstag (01.11) gegen England die Übertragunsgrechte - der DFB scheint fest entschlossen, die Fußballnation Deutschland auch auf der Futsal-Weltkarte zu verankern.

Deutschland - ein Futsal-Entwicklungsland

Der Werbezug des DFB scheint sich auszuzahlen: 2092 Tickets wurden für das Spiel am Sonntag verkauft, die Inselparkhalle in Hamburg-Wilhelmsburg ist damit ausverkauft. "Das ist eine hohe Hausnummer. Wir sind alle sehr erfreut, dass die Halle voll sein wird. Das pusht die Mannschaft noch einmal" , sagt Bundestrainer Paul Schomann. Der 65-Jährige gehört seit 2001 zum Trainerstab des DFB, wo er sich fernab der breiten Öffentlichkeit einen Namen als Förderer junger Talente machte.