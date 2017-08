Sporting Lissabon : Steaua Bukarest, Dienstag, 20.45 Uhr

In dieser Europapokal-Saison tritt Steaua Bukarest erstmals unter seinem neuen Namen an. Denn der Klub heißt gar nicht mehr Steaua, sondern SC Fotbal Club FCSB SA. Da sich das aber keiner merken will oder kann, sagen alle trotzdem weiter Steaua. Nur der Klub nicht, das ist ihm nämlich richterlich untersagt. Das rumänische Verteidigungsministerium hatte geklagt, da der Klub nicht mehr der Armee untersteht. Die hat aber die Namensrechte. Sporting ist derweil gut beraten, im Heimspiel vorzulegen. Von drei Europapokal-Auftritten in Rumänien gewann der Klub keins - und schoss dabei auch kein einziges Tor.

Karabakh Agdam : FC Kopenhagen, Dienstag, 20.45 Uhr

In der Saison 1998/99 war Karabakh Agdam noch ein kleines Licht im europäischen Fußball. Damals trat das Team aus Aserbaidschan in der Qualifikation des Pokals der Pokalsieger an. Gegen den FC Kopenhagen setzte es dabei eine 0:10-Pleite (0:6 zu Hause, 0:4 auswärts). Heute ist Agdam längst kein Punktelieferant mehr. Immerhin erreichte der Klub schon drei Mal die Gruppenphase der Europa League.

Apoel Nikosia : Slavia Prag, Dienstag, 20.45 Uhr

Bei Apoel Nikosia kämpft Slavia Prag gegen einen Auswärtsfluch an. Seit dem 15. August 2007 konnten die Tschechen kein Auswärtsspiel auf europäischer Ebene mehr gewinnen. Damals gewann Slavia in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League mit 1:0 bei Ajax Amsterdam. Seitdem stehen acht Remis und neun Niederlagen aus 17 Spielen zu Buche. Das Spiel in Nikosia ist für Slavia das erste Duell gegen einen Gegner aus Zypern.

Young Boys Bern : ZSKA Moskau, Dienstag, 20.45 Uhr

Die Statistik spricht klar für Moskau. Die Young Boys sind zum fünften Mal in der Champions-League-Qualifikation dabei, zum dritten Mal in Serie stehen sie in den Playoffs. Die Gruppenphase haben sie aber bislang noch nicht erreicht. So schieden sie unter anderem im vergangenen Jahr gegen Borussia Mönchengladbach aus. ZSKA hat dagegen in den Playoffs eine 100-Prozent-Bilanz: Bei drei Teilnahmen ging es dann auch jeweils in die Gruppenphase - zuletzt in der Saison 2015/16.

SSC Neapel : OGC Nizza, Mittwoch, 20.45 Uhr

Das Duell der beiden Spitzenklubs aus Italien und Frankreich ist vom Papier her das Topduell der Playoffs. Nizza hat in der heimischen Liga allerdings einen Fehlstart hingelegt. Das Team des ehemaligen Mönchengladbacher Trainers Lucien Favre hat die beiden ersten Spiele verloren. Was dennoch für Nizza spricht: Die Franzosen warfen in der dritten Runde Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb. Neapel weiß dagegen noch nicht, wo es steht. Das Spiel gegen OGC ist das erste Pflichtspiel in dieser Saison für die Italiener. Weil es 2015 bei einem Testspiel der beiden Klubs in Nizza zu Ausschreitungen gekommen war, sind die Gästefans in beiden Partien ausgesperrt.

Olympiakos Piräus : NK Rijeka, Mittwoch, 20.45 Uhr

Es ist tut sich was in Rijeka. Zum fünften Mal in Folge spielen die Kroaten in einem europäischen Wettbewerb, jetzt kämpfen sie erstmals um den Einzug in die Champions League. Denn im Frühjahr wurde Rijeka überraschend erstmals kroatischer Meister und löste Seriensieger Dinamo Zagreb ab. In der dritten Quali-Runde warfen sie Österreichs Meister Salzburg aus dem Wettbewerb. Olympiakos dürfte sich jedoch als harte Nuss erweisen. 44. Meistertitel hat der Klub schon eingefahren.

Celtic Glasgow: FK Astana, Mittwoch, 20.45 Uhr

Mit Celtic Glasgow hat FK Astana noch eine Rechnung offen. Die beiden Teams trafen bereits in der letzten Saison in der dritten Qualifikationsrunde aufeinander, dabei setzte sich Celtic durch. Nach einem 1:1 in Kasachstan gewannen die Schotten 2:1 in Glasgow. Und zwar glücklich: Moussa Dembele machte im Rückspiel erst per Elfmetertor in der 90. Minute das Weiterkommen für Celtic perfekt.

Istanbul Basaksehir : FC Sevilla, Mittwoch, 20.45 Uhr

Beim Spiel zwischen İstanbul Basaksehir und dem FC Sevilla trifft ein Neuling auf einen europäischen Renommierklub. Für den Klub aus der Türkei ist es international die dritte Saison, aber die erste in der Champions League. Kurios: Der jüngste Heimsieg gegen den FC Brügge war im achten Anlauf der erste Europapokalsieg von Basaksehir. Jetzt hat Istanbul die Chance, erstmals in die Königsklasse einzuziehen. Der FC Sevilla ist allerdings eine hohe Hausnummer: Fünf Triumphe in der Europa League, drei davon in Folge, sind Rekord.

Hapoel Beer Sheva : NK Maribor, Mittwoch, 20.45 Uhr

In der Saison 2014/15 war Maribor zum bisher letzten Mal in der Champions League dabei. Auf dem Weg dahin warfen die Slowenen in der dritten Quali-Runde Maccabi Tel Aviv aus dem Wettbewerb. Ein gutes Omen? Jetzt wartet mit Hapoel Beer Sheva jedenfalls erneut ein Gegner aus Israel. Der Klub ist Neuling in der Königsklasse.

