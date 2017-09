Etwa 70 Euro erhält man bei den meisten deutschen Wettanbietern, wenn man vor Beginn der ersten Runde einen Euro auf einen Champions-League-Sieg von RB gesetzt hat. Das ist zwar viel - für den FC Bayern bekäme man nur etwa ein Zehntel dessen - doch mit dieser Quote steht Leipzig im Mittelfeld des Teilnehmerfeldes. Als Debütant, wohlgemerkt.

Vogts: "Geheimfavorit auf den Champions-League-Titel"

Größere Außenseiter auf den Triumph am 26. Mai in Kiew sind, zumindest den Quoten nach, große Namen wie der AS Rom, Benfica Lissabon oder die Gruppengegner FC Porto und Besiktas Istanbul. Leipzig steht demnach auf einer Stufe mit dem FC Sevilla und dem ersten Gegner in der Gruppenphase AS Monaco - der eine dreifacher Europa-League-Sieger, der andere amtierender französischer Meister und Königsklassen-Halbfinalist im Vorjahr. RB wäre somit "Favorit" aufs Weiterkommen, beziehungsweise sogar den Gruppensieg. Erneut: Als Debütant, wohlgemerkt.

Ex-Bundestrainer Berti Vogts geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt Leipzig "Geheimfavorit auf den Champions-League-Titel." Dass Vogts sich damit sehr weit aus dem Fenster lehnt, ist relativ eindeutig. Auch wenn er die Begründung nachschiebt: "Klar kann man sagen: 'Die sind doch unerfahren'. Aber genau das ist für mich ein Vorteil. Sie legen keinen Wert auf Ballgeschiebe und 80 Prozent Ballbesitz. So schnell wie möglich in die gegnerische Hälfte, so schnell wie möglich abschließen - das ist der Plan."

Maximal unerfahren

Kennt sich auf der großen Bühne aus: Leipzigs Kevin Kampl (l.) im Champions-League-Einsatz für Bayer Leverkusen

Misst man Leipzig an dem Maßstab eines Geheimfavoriten, wäre "unerfahren" noch untertrieben. Der gesamte Kader bringt es auf bisher 31 Einsätze in der Königsklasse und hätte man nicht noch schnell Kevin Kampl verpflichtet, wären es nur 16. Emil Forsberg (sechs Partien für Malmö), Bruma (neun für Galatasaray Istanbul) und Jean-Kevin Augustin (insgesamt sechs Minuten für Paris) und eben Kampl (14 für Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund) sind die Spieler, die schon einmal in einem Champions-League-Spiel aktiv auf dem Rasen standen.

Zum Vergleich: Gegner Monaco, selbst auch ein eher junges Team, schafft es allein mit der Startelf aus dem vergangenen Ligaspiel auf 156 Einsätze. Diese Startelf, die bei der Generalprobe übrigens gegen OGC Nizza mit 0:4 böse unter die Räder kam und die erste Saisonniederlage nach zuvor vier Siegen hinnehmen musste, war im Schnitt 25,5 Jahre alt.

Die Startelf von RB Leipzig beim starken 2:0-Sieg in Hamburg am Wochenende hatte im Schnitt 23,3 Lenze auf dem Buckel. Damit gehört die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl nicht nur in dieser Spielzeit zu den mit Abstand jüngsten Teams in Europas höchstem Vereinswettbewerb, sondern wäre mit dieser Startelf auch in der ewigen Rangliste ganz weit vorn in Sachen Jugend.

Parallelen zu Monaco?

Dass das Team aber über enorme sportliche Qualität verfügt und tatsächlich zu den talentiertesten Mannschaften Europas gehört, ist wohl auch unbestritten. Gewisse Parallelen zu Monacos Mannschaft aus der vergangenen Spielzeit, die es eben bis ins Halbfinale schaffte, gibt es durchaus. Monaco hat allerdings nach der sensationellen Saison mit Meistertitel und Halbfinalteilnahme auch erneut einen großen Aderlass hinnehmen müssen: Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoué Bakayoko und der Wahnsinns-Transfer von Topstürmer Kylian Mbappé zu Paris Saint Germain ergeben, Mbappés Transfersumme von etwa 180 Millionen Euro im nächsten Jahr nach Ablauf der Leihe eingerechnet, eine Transfersumme von deutlich über 300 Millionen Euro.

Leipzigs Topstürmer: Timo Werner

Ein solches Szenario will man sich in Leipzig ersparen, obwohl man Meistertitel und Halbfinal-Teilnahme in der Champions League sicherlich gern akzeptieren würde. Mittelfeldmotor Naby Keita, der gegen Monaco auszufallen droht, geht in der nächsten Saison für 70 Millionen Euro nach Liverpool. Wenn Deutschlands Sturmhoffnung Timo Werner mit erst 21 Jahren seinen beeindruckenden Lauf weiter forsetzt, wäre er außerdem wohl angesichts der momentan grassierenden Wahnsinns-Summen der nächste potenzielle Transfer im dreistelligen Millionenbereich. Real Madrid soll laut jüngsten Gerüchten Interesse an einer Verpflichtung haben. Klub-Chef Oliver Mintzlaff wollte davon zuletzt nichts wissen: "Wir spielen Champions League, wir bieten Timo damit die nächste Entwicklungsstufe."

In der Gruppe alles möglich

Wie auch immer die fernere Zukunft dann tatsächlich aussehen mag: In der näheren steht erst einmal die erste Königsklassen-Gruppenphase der Vereinsgeschichte an. In der sehr ausgeglichenen Gruppe G dürfte es ziemlich interessant werden - für RB ist zwischen Platz eins und vier eigentlich alles möglich. Die Frage wird sein, inwiefern die Unerfahrenheit das hochtalentierte Team hemmt, oder sie "unbekümmert" aufspielen lässt und wie gut der Kader die hohe Belastung mit Vergleichen auf Spitzenniveau in fast jeder Woche durchhalten kann. Auch für Coach Hasenhüttl ist das internationale Parkett schließlich völliges Neuland. Monaco dürfte direkt ein echter Gradmesser sein, um den Leistungsstand des Teams auf internationalem Niveau einschätzen zu können.

Unterschätzen wird man die Leipziger ganz sicher nicht, dafür ist allein die "wahre" Bedeutung des Kürzels "RB" in Fußball-Europa inzwischen zu bekannt und dafür sind die Leistungen, die der Klub seit dem Bundesligaaufstieg mit diesem jungen Team auf den Rasen bringt, zu eindrucksvoll. Ein "normaler" Debütant ist der deutsche Vizemeister jedenfalls nicht.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

Monaco: Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Jorge - Joao Moutinho, Fabinho - Rony Lopes, Ghezzal - Falcao, Diakhaby

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Stand: 12.09.2017, 11:35