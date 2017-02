Für die britische Tageszeitung "The Guardian" ist Manchester City "Englands größte Hoffnung auf einen Erfolg in der Champions League". Wirklich? Die Generalprobe im FA -Cup bei Zweitligist Huddersfield Town ging mit einem Remis und dem nun folgenden Wiederholungsspiel gründlich daneben. Die Meisterschaft in der Premier League hat Trainer Pep Guardiola angesichts von acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea auch schon abgehakt. Zudem fällt der erst im Januar verpflichtete Hoffnungsträger, der 19-jährige Stürmer Gabriel Jesus, wegen eines Fußbruchs monatelang aus.

Verbalgefecht mit einem Journalisten

Als wäre das nicht genug, forcierte Guardiola nach dem 0:0 in Huddersfield Town das Reizklima bei den Citizens weiter. Der Perfektions-Fanatiker beklagte wieder einmal mangelnden Respekt der Presse und echauffierte sich über einen Journalisten wegen einer Frage nach der Aufstellung. Und natürlich vergaß der Spanier auch nicht, in aus Bayern-Zeiten hinlänglich bekannter "Super-Super" -Manier den Gegner zu "einem der besten Teams der zweiten Liga" hochzujazzen.

Seit 21 Heimspielen ungeschlagen

Vor diesem sportlichen und emotionalen Hintergrund richtet sich der Fokus des extrem ehrgeizigen Guardiola auf die Königsklasse. Der Grundstein zum Überstehen des Achtelfinals soll heute Abend im heimischen Stadion gelegt werden, in dem die Citizens wettbewerbsübergreifend seit 21 Spielen ungeschlagen sind. Wenn das so bleiben soll, muss beim ersten Aufeinandertreffen mit dem AS Monaco eine deutliche Leistungssteigerung her. Insbesondere die Abwehr wirkt nicht immer sattelfest, was gegen die französische Torfabrik das entscheidende Manko sein könnte.

Respekt vor Monacos Torfabrik

Monacos Radamel Falcao

Wenngleich auch der Tabellenführer der League 1 seine Generalprobe im Punktspiel beim SC Bastia mit 1:1 verpatzte, kommt mit ihm das offensivstärkste Team aus Europas Top-Ligen auf die Insel. 76 Treffer haben die Monegassen nach 26 Liga-Spielen auf dem Konto.

Allein 16-mal traf Stürmer Falcao, der als Leihgabe in England bei Manchester United und Chelsea nicht zurechtkam. "Wir müssen auf ihn aufpassen. Wir hoffen, dass wir nicht den besten Falcao sehen und er nicht trifft" , warnte Citys Torwart Willy Caballero. Immerhin haben die Citizens in den vergangenen fünf Pflichtspielen nur ein Gegentor kassiert und wirken inzwischen auch konstanter als zu Guardiolas Anfangszeit.

Fängt sich Aguero?

Manchester Citys Sergio Aguero

Wichtig wird sein, wie Superstar Sergio Agüero wieder in die Mannschaft integriert wird. Der Angreifer war bei Guardiola seit der Ankunft von Jesus nur noch zweite Wahl. Nach dem Fußbruch des Youngsters ist der Argentinier nun wieder gefragt. Allerdings behagt ihm die Situation augenscheinlich nicht. In Huddersfield war er ein Totalausfall. Da muss Guardiola wohl den großen Motivator geben.

red/dpa/sid | Stand: 21.02.2017, 09:10