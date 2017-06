Juve oder Real? - Gigantentreffen in Cardiff

Die Ausgangslage

Aufgrund der Siegesserie in den Endspielen geht Titelverteidiger Reald Madrid leicht favorisiert in dieses Finale. Doch Juventus Turin ist ungemein heiß auf den ersten Finaltriumph. Insofern ist heute ab 20.45 Uhr ein hochspannendes Duell der beiden Top-Teams in der walisischen Hauptstadt zu erwarten. Eine der entscheidenden Fragen: Wer hält den Angriffen des Gegners am besten stand? " Juve ist ein Brocken, und es ist schwer, gegen sie Tore zu erzielen" , sagte Toni Kroos der Bild-Zeitung. " Eine stabile Defensive ist sicherlich ein großes Plus, aber man darf sich nicht darauf verlassen" , entgegnete Sami Khedira im Kicker.

Die Final-Bilanzen

Real Madrid steht zum sechsten Mal im Finale der Champions League - alle fünf bisherigen Endspiele gewann der spanische Fußball-Rekordmeister. Gegner Juve dagegen hält mit vier verlorenen Endspielen in der 1993 eingeführten Champions League - darunter 1998 gegen Real Madrid - einen Negativ-Rekord. Nur 1996 gewann Juve den Henkelpott.

Der Superstar

Ronaldo und Sergio Ramos in Jubelpose.

Mit acht Toren im Viertel- und Halbfinale gegen Bayern München und Atletico Madrid schoss Weltfußballer Cristiano Ronaldo Real Madrid nahezu im Alleingang ins Endspiel. Nun will der Portugiese seinen vierten Champions-League-Titel nach 2008, 2014 und 2016. Der Superstar möchte Real zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung in der Königsklasse überhaupt führen. Als erster Spieler knackte er die 100-Tore-Marke in Europas Elite. Insgesamt steht er zum fünften Mal im Finale. Nur 2009 verlor er. "Es wird ein spezieller Moment. Ein weiterer Triumph wäre außergewöhnlich" , sagt Ronaldo.

Der Hoffnungsträger

Gonzalo Higuaín, der vor der Saison für 90 Millionen Euro aus Neapel zu Juventus Turin kam, steht besonders im Fokus. Sechseinhalb Jahre trug der Stürmer das weiße Trikot der Königlichen, jetzt will er mit Juve siegen. "Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich die Champions League für Juventus gewinnen will" , sagt Higuaín. Wie sich der Titelgewinn anfühlt, kann er bei Sturmkollegen Mario Mandzukic nachfragen. Der Kroate jubelte beim Endspielsieg des FC Bayern 2013 gegen Dortmund als Torschütze.

Der Local Hero

Gareth Bale war verletzt, jetzt ist der Angreifer einsatzbereit. Da sich der walisische Fußball-Held in Diensten von Real aber nicht fit für 90 Minuten fühlt, dürfte er zunächst auf der Bank hocken. "Ich bin nicht in Bestform" , sagt Bale. Vieles spricht dafür, dass Trainer Zinedine Zidane auf Isco baut. Wichtig ist Bale aber vor allem das Ergebnis. Er will als erst dritter Star den Champions-League-Triumph in der Geburtsstadt feiern. Das glückte zuvor Nicolas Anelka (2000/Paris) und Angelo Di Livio (1996/Rom).

Die deutschen Stars

Brennen aufs Finale: Gonzalo Higuain und Sami Khedira

Toni Kroos hat schon etwas geschafft, was keinem anderen Deutschen glückte. Er gewann die Champions League mit zwei Vereinen: Mit Bayern 2013 und mit Real Madrid im Vorjahr. Kroos stabilisiert das Mittelfeld, verteilt die Bälle klug, ist bei den Standards ein gefährlicher Vorbereiter. Mit seinem dritten Erfolg stünde er auf einer Stufe mit der großen Bayern-Generation um Franz Beckenbauer und Gerd Müller, die dreimal den Landesmeistercup gewann. "Wenn wir es schaffen, könnte man durchaus von einer Ära der vergangenen Jahre sprechen" , sagt Kroos.