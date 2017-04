Vor gerade einmal sechs Wochen hat der FC Barcelona im Achtelfinale der Champions League durch einen sensationellen 6:1-Sieg im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain eine der größten Aufholjagden der Wettbewerbsgeschichte perfekt gemacht. Das Hinspiel hatten die Katalanen sang- und klanglos mit 0:4 verloren. Nun, nur eine Runde später braucht der FC Barcelona schon wieder einen Gala-Abend. Am Mittwoch (19.04.2017) gehen Messi, Neymar und Co . mit einem 0:3-Rückstand in das Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin.

"Wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen" , sagte Barcelonas Superstar Neymar vor der Partie. "Mein Vater hat kürzlich etwas zu mir gesagt, was mir im Kopf geblieben ist: Wir haben ein anderes Team vor uns, aber Barcelona ist immer noch dasselbe. Und wir können es schaffen."

Juventus ist nicht Paris

In einem Punkt hat Neymars Vater jetzt schon recht: Juventus Turin ist nicht Paris Saint-Germain. Die Pariser hatten sich Anfang März von der Atmosphäre im Camp Nuo und dem Sturmlauf des FC Barcelona einschüchtern lassen. Vom mutigen Pressing aus dem Hinspiel war im Rückspiel nichts mehr zu sehen. "Paris St. Germain hat im Camp Nou sechs Tore kassiert, weil es nicht mit der richtigen Einstellung dort angetreten ist" , sagte Turins Offensivstar Paulo Dybala der Zeitung 'Die Welt', "und gerade aus dieser Partie haben wir einiges gelernt."

Der Argentinier überragte im Hinspiel, erzielte einen Doppelpack. Am Wochenende verletzte er sich allerings in einem Ligaspiel am Knöchel. Mittlerweile gab er aber Entwarnung: "Ich werde gegen Barcelona 100 Prozent geben" , sagte er dem argentinischen Sender Tyc Sport.

Pressing bereitet Barca Probleme

Im Hinspiel ähnelte Juve PSG in vielerlei Hinsicht, allerdings im positiven Sinne. Die Turiner pressten ungewöhnlich hoch und ließen Barcelona so kaum zur Entfaltung kommen. Wenn die Katalen dennoch mal durchkamen, griff Juve zum taktischen Foul. Linksverteidiger Alex Sandro nahm zudem Lionel Messi nahezu aus dem Spiel.

Das Selbstbewusstsein des FC Barcelona ist angekratzt, trotz des sensationellen Erfolgs gegen Paris. In der Liga gab es zuletzt einem mühsamen 3:2-Erfolg gegen San Sebastián. Einzig dem deutschen Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Doppeltorschütze Messi war es zu verdanken, dass Ligarivale Real Madrid nicht schon vor dem Clasico am kommenden Sonntag in der Tabelle hoffnungslos einteilt ist. Die Defensive der Katalanen offenbart derzeit große Schwächen. " Die Situation ist schwierig ", sagte Abwehrschef Gerard Pique. Gegen Juventus Turin wird zumindest der zuletzt gesperrte Sergio Busquets in die Abwehrformation zuürckkehren.

Luis Enrique hat einen Plan

Aber auch offensiv muss gegen Juve von den Katalanen mehr kommen. Laut spanischen Medien hat Trainer Luis Enrique folgenden Plan ausgeheckt: Frühes Attackieren und schnelle Balleroberung beim Spielaufbau des Gegners, um Juve möglichst ungeordnet zu erwischen. Möglicherweise ändert der Trainer auch das taktische System, um Ausnahmekönner Messi mehr Freiheiten zu gewähren. "Wir werden so viel Risiko wie nötig gehen, am Ende vielleicht auch mit acht Stürmern, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben" , sagte Enrique.

Die Italiener wollen sich auf dem Weg ins Halbfinale nicht nur auf ihre Defensivkünste verlassen. "Wenn wir in der Defensive bleiben, werden sie uns müde spielen" , sagte Dybala, der auch im Rückspiel die Schwäche Barcas im Spiel ohne Ball ausnutzen will: "Genau davon müssen wir profitieren, indem wir sie sehr früh angreifen und kontern."

Heimspiele machen Barca Mut

Mut schöpft Barcelona aus den bisherigen Heimspiel-Ergebnissen. Die würden nämlich allesamt dazu ausreichen, ins Halbfinale einzuziehen. Celtic Glasgow wurde mit 7:0 besiegt, Manchester City und Borussia Mönchenglabdach jeweils mit 4:0 und Paris mit 6:1. Die Torbilanz Barcas im Camp Nuo liegt also bei 21:1. Juventus musste in dieser Champions-League-Saison allerdings erst insgesamt zwei Gegentore hinnehmen.

Für Offensivstar Neymar dennoch kein Grund, mit Demut ins K.o.-Duell gegen Turin zu gehen: "Wenn alles klappt, werden wir gegen Juve eine erneute Aufholjagd erleben."

Thema in: Sport aktuell, Mittwoch 19.04.2017, 22.50 Uhr, Deutschlandfunk

res/sid/dpa | Stand: 19.04.2017, 08:00