Und dabei wollen die Münchner auch ihre wahre Stärke demonstrieren. "Alle warten auf dieses Spiel. Es wird eine große Herausforderung für uns" , verkündete Torjäger Robert Lewandowski vor dem Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) gegen das gerade etwas schwächelnde englische Spitzenteam um Weltmeister Mesut Özil.

Angst vor Ärger

Ein frühes Aus gegen die Gunners würde bei den ambitionierten Bayern, bei denen der angekündigte Rückzug von Philipp Lahm und die Suche nach einem neuen Sportdirektor aktuell ohnehin schon für einige Nebengeräusche sorgt, unweigerlich zu einer Krise führen. Thomas Müller kennt die Mechanismen: "Ein Achtelfinale ist für die Stimmung des FC Bayern und den Verlauf immer wichtig. Wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen, gibt es Ärger."

Carlo Ancelotti allerdings kann Champions League: Der Italiener gewann als einziger Coach dreimal die Champions League, für Karl-Heinz Rummenigge ist er deshalb der "Spezialist auf der Bank" . Allerdings fehlen nach schwerfälligen Winterwochen noch die großen Auftritte. "Wir müssen die gleiche Einstellung, die gleiche Mentalität, den gleichen Charakter und die gleiche Persönlichkeit wie gegen Ingolstadt zeigen" , sagte Ancelotti. 108 Tage vor dem erträumten Finale wird es dem coolen Italiener letztendlich egal sein, mit welcher B-Note seine Mannschaft die Hinspiel-Prüfung besteht. Einzig das Weiterkommen zählt.

Lahm: "Arsenal macht konstanteren Eindruck"

"Arsenal macht in dieser Saison einen besseren und konstanteren Eindruck" , warnte Philipp Lahm vor Özil & Co. "Es ist nicht wirklich ein Nachteil, zuerst zuhause zu spielen. Man hat im Rückspiel auswärts die Möglichkeit, mit einem Tor sehr viel zu verändern" , sagte der Münchner Kapitän zur ungewohnten Ausgangslage. 15 Heimsiege am Stück in der Champions League vergrößern noch die Zuversicht gegen Arsenal.

Arsenal ist in der Premier League von Platz zwei auf Rang vier zurückgefallen. Mesut Özil sucht seine Topform. Und Trainer-Instanz Wenger steht nach über zwei Jahrzehnten beim Traditionsclub in der Kritik. Gerade Özil soll und muss liefern. "Vielleicht ist es wieder mal Zeit, dass Mesut ein Tor schießt. Er muss sein Selbstvertrauen wiederfinden. Er vergibt Chancen, die für ihn nicht unmöglich sind" , sagte Wenger über den wichtigsten der drei deutschen Weltmeister bei Arsenal. Özil sucht die Topform, Stürmer Alexis Sanchez hat sie.

Gegen die Bayern verzichten muss der Trainer auf die verletzten Aaron Ramsey und Santi Cazorla. Rekonvaleszent Per Mertesacker ist noch nicht soweit. In der Startformation der Gunners werden die Weltmeister Mesut Özil trotz dessen aktueller Formschwäche und Shkodran Mustafi stehen. "Ich bin mit beiden sehr zufrieden, sie haben eine sehr gute Einstellung. Mustafi hat uns eine gute Stabilität gebracht. Özil ist schon ein paar Jahre bei uns. Für beide ist es ein wichtiges Spiel" , sagte Wenger.

Müller nicht in der Startelf?

Als ständiger Gruppensieger der vergangenen Jahre beginnen die Bayern die K.o.-Runde als Gruppenzweiter ausnahmsweise zu Hause. Am 7. März soll in der britischen Metropole der Viertelfinal-Einzug bejubelt werden. Dann sollen auch Franck Ribéry und Jérôme Boateng dabei sein. Der Franzose absolviert nach seiner Muskelverletzung weiterhin nur Reha- und Laufeinheiten, Boateng trainiert nach seiner Brustmuskel-OP bislang noch nicht mit der Mannschaft. Dagegen war Xabi Alonso am Dienstag nach einem Schlag auf das Knie wieder beim Team und ist fest als Mittelfeldstratege vorgesehen. Der aktuell formschwache Thomas Müller könnte in der Anfangsformation fehlen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

München: Neuer - Lahm, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso (Kimmich), Vidal - Robben, Thiago, Costa - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Arsenal: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs (Monreal) - Coquelin, Xhaka (Elneny) - Walcott, Özil, Oxlade-Chamberlain - Sanchez. - Teammanager: Wenger

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)

red/dpa/sid | Stand: 15.02.2017, 08:02