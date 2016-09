Im ersten Champions-League-Gruppenspiel fegte Borussia Dortmund Legia Warschau mit 6:0 aus dem eigenen Stadion. Auch in der Bundesliga lief die BVB -Torfabrik zuletzt auf Hochtouren: 6:0 hieß es gegen Darmstadt, 5:1 beim VfL Wolfsburg, 3:1 gegen Freiburg. Heute Abend soll nun im zweiten Königsklassen-Spiel das große Real Madrid stolpern, besser noch fallen. An Selbstbewusstsein mangelt es der jungen BVB-Mannschaft jedenfalls nicht. "Wenn wir so weitermachen, kann uns niemand aufhalten" , gab etwa Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu Protokoll.

Bartra, Schürrle und Aubameyang fit

Zur allgemeinen Hochstimmung in Dortmund passt, dass Innenverteidiger Marc Bartra nach seiner Adduktorenverletzung und Offensivkraft André Schürrle nach seiner Innenbanddehnung wieder fit sind. Auch Aubameyang steht nach einer leichten Fußprellung zur Verfügung. "Alle haben beschwerdefrei durchtrainiert und können spielen. Wir erwarten sie am Dienstag um elf Uhr zum Training und können mit ihnen planen" , freute sich BVB-Trainer Thomas Tuchel am Montagabend (26.09.2016).

Noch nie in Dortmund gewonnen

Die Chancen, den Real-Giganten um Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Toni Kroos eins auswischen zu können, stehen gut. Die hochtalentierte und entwicklungsfähige BVB-Mannschaft wächst erkennbar zusammen. Die insgesamt 20 Tore in den vergangenen vier Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Und Real hat nicht nur die vergangenen drei Champions-League-Partien beim BVB verloren, sondern auch in den vergangenen beiden Ligaspielen gegen Villareal (1:1) und bei UD Las Palmas (2:2) gepatzt.

Fleiß, Solidarität, Hingabe, Aufmerksamkeit

BVB-Trainer Thomas Tuchel

Dennoch weiß Tuchel um die Herkulesaufgabe, die ihn und sein Team erwartet. Er weiß aber auch um die Qualitäten, die auf den Platz gebracht werden müssen, um den Titelverteidiger ins Wanken zu bringen: "Wir brauchen Fleiß, viel Solidarität, Hingabe beim Umschalten von Offensive auf Defensive. Wir brauchen sicheren, mutigen Ballbesitz und eine hohe Aufmerksamkeit."

Dass Cristiano Ronaldo zuletzt noch nicht seine beste Leistung zeigte, ist für Tuchel kein Vorteil. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, ein unglaublicher Könner. Wir stellen uns auf das beste Real Madrid ein, das es gibt. Wir erwarten einen Cristiano in Topform" , betonte er.

Nächsten Entwicklungsschritt machen

Dortmunds Raphael Guerreiro

Für die Dortmunder Jung-Profis Raphael Guerreiro (22), ein erklärter Bewunderer seines Nationalmannschaftskollegen Ronaldo, Ousmane Dembélé (19), Emre Mor (19), Christian Pulisic (18) oder Julian Weigl (21) ist es der erst zweite Auftritt im Rampenlicht der europäischen Königsklasse. Tuchel hofft, dass diese zuletzt hochgelobten Jung-Profis auch im Duell mit den Real-Weltstars genauso unbeschwert und mutig auftreten wie beim leichten 6:0-Aufgalopp in Warschau. "Das ist ein weiterer Schritt in unserer Entwicklung. Real ist schließlich der größte Gegner im Weltfußball" , sagte Tuchel, "aber wir trauen uns zu, da zu bestehen." Gegen Real gelte es, "den nächsten Schritt in unserer gemeinsamen Entwicklung zu gehen".

Götze: "Wollen unbedingt gewinnen"

Rückkehrer Mario Götze betont derweil die "Gier" der Mannschaft, "unbedingt gewinnen zu wollen und Tore zu schießen. Wir haben viel vor." Für ihn schließt sich im Übrigen ein Kreis. Vor der Partie gegen den SC Freiburg am vergangenen Freitag (23.09.2016) war er zuletzt am 24. April 2013 als BVB-Spieler im Dortmunder Stadion aufgelaufen - beim legendären 4:1-Sieg gegen Real Madrid!

red/sid/dpa | Stand: 27.09.2016, 08:00