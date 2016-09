Antoine Griezmann steht natürlich wieder im Fokus, auch vor dem Champions-League-Showdown von Atletico gegen den FC Bayern am Mittwochabend (28.09.2016), der Neuauflage des Halbfinals der vergangenen Saison. Doch Atleticos Star-Stürmer weiß, wer in Wahrheit der wichtigste Mann im Klub ist - und gleichzeitig verantwortlich dafür, dass der kleinere der spanischen Hauptstadtklubs zuletzt zweimal in drei Jahren das Finale der Königsklasse erreichte: Trainer Diego Simeone, betonte Griezmann vor dem Spiel gegen die Münchner im spanischen Radiosender Onda Cero, sei unverzichtbar für Atleticos weiteren Erfolg: "Ich hatte im Sommer Angst, dass Simeone gehen könnte. Ich habe ihn angerufen, aber er hat mich beruhigt", sagte Griezmann. "Es ist wichtig, dass ich weiter von ihm lerne, und auch Atleti braucht ihn."

Gerüchte um Simeone - Verlustängste bei Atleti

Die jüngsten Erfolge des Klubs, der vor zwei Jahren mit dem Gewinn des Meistertitels die Dauerherrschaft von Real Madrid und Barcelona durchbrach, sind in der Tat eng mit dem Coach verbunden. Simeone formte aus Atletico ein ungemein starkes Kollektiv, das Stars wie Griezmann oder der inzwischen zu Chelsea abgewanderte Diego Costa groß machte. Simeone wirkte dabei am Spielfeldrand eher wie der zwölfte Mann, mit seinem Erfolgswillen und seinem Einsatz schoss er gelegentlich auch übers Ziel hinaus. Dementsprechend groß sind die Verlustängste bei den "Rojiblancos" aus dem Madrider Süden - sie wurden vor wenigen Wochen noch größer, als vermeldet wurde, dass Simeone die Laufzeit seines Vertrags verkürzte - und nun anstatt 2020 schon 2018 gehen kann. Schon im Sommer war der Coach bei Paris St. Germain im Gespräch. Nach der kuriosen Vertragsanpassung verstärkten sich prompt die Gerüchte, Simeone könnte bald bei seinem ehemaligen Klub Inter Mailand anheuern.

Vorerst hat Atletico sein Erfolgsteam noch beisammen - und ist mit den neuen Offensivkräften Kevin Gameiro aus Sevilla und Nico Gaitan, der von Benfica kam, zumindest nominell noch stärker einzuschätzen als in der Vorsaison, als Atleti im Halbfinale der Champions League den FC Bayern ausschaltete. Den entscheidenden Treffer beim Rückspiel in München erzielte Griezmann. Im EM-Halbfinale zerstörte der Franzose die Titelträume der deutschen Mannschaft, mit seinen beiden Toren zum 2:0-Erfolg des Gastgebers. Beide Male stand Manuel Neuer im Tor.

Griezmann trifft wieder am Fließband

Auch die aktuelle Torschützenliste in Spanien führt Griezmann nach sechs Spielen wieder mit fünf Treffern an. Die Sportzeitung "L'Équipe" schrieb vor kurzem, Griezmann habe es verdient, vor Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zum Weltfußballer 2016 gewählt zu werden. Der 25-Jährige aus Mâcon im Burgund gehöre zu denen, die "auf einem anderen Planeten spielen". Unterstützung gab es von Atletico-Coach Simeone: "Er ist sehr gut, und er wird noch besser."

Doch der direkte Weg zum Weltfußballer, dies hat die Vergangenheit gezeigt, führt zumeist über den Gewinn der Champions League. Hier haben die "Rojiblancos", die zuletzt zweimal in Folge das Finale unglücklich gegen den Stadtrivalen Real verloren, noch eine Mission zu erledigen. Viel Zeit bleibt Atleti womöglich nicht mehr, seit Simeones Vertrag mit einem Ablaufdatum versehen ist. Und auch Griezmann, schon im Sommer von Englands Geldadel umworben, wird auch nicht unattraktiver für andere Klubs.

