Bayer Leverkusen bekommt es in der Champions League am Dienstagabend (27.09.2016) mit einem echten Angstgegner zu tun: Keines der bisherigen vier Aufeinandertreffen mit dem AS Monaco in der Königsklasse konnten die Leverkusener gewinnen. Zuletzt, in der Saison 2014/15 gingen sie zweimal als Verlierer vom Platz. Da ist es bestimmt keine schlechte Nachricht für die Leverkusener, dass Monacos prominentester Spieler, Radamel Falcao, aufgrund einer im Ligaspiel gegen Nizza erlittenen Gehirnerschütterung nicht auflaufen kann.

Kolumbiens Star-Stürmer, inzwischen 30 Jahre alt, ist ein Überbleibsel der Einkaufsoffensive von Monacos Präsident Dmitri Rybolowlew. Der russische Multimilliardär, mit Düngemitteln reich geworden und seit 2011 im Fürstentum am Ruder, holte den damals in die zweite Liga abgestürzten Klub aus der Versenkung, pumpte ingesamt 130 Millionen Euro für Stars wie Falcao oder den inzwischen nach Madrid abgewanderten James Rodriguze in die Mannschaft und führte sie zurück in die Champions League.

Rybolowlew - Monacos schillernder Präsident

Monacos Hauptanteilseigner ist eine schillernde Figur, selbst unter Russlands Oligarchen: Mal sorgt die kostspielige Scheidung von seiner Frau für Schlagzeilen, die laut Berichten einschlägiger Medien vor einem Genfer Gericht 600 Millionen Dollar Abfindung erstritten haben soll. Ein anderes Mal Rybolowlews Immobilienkäufe - unter anderem ein Strandhaus von Donald Trump in Palm Beach und das seinerzeit mit 57 Millionen Dollar teuerste Apartment in New York. Im vergangenen Jahr war Rybolowlew in einen echten Wirtschaftskrimi verstrickt, die russische Justiz soll gegen ihn ermitteln, wegen eines bis heute ungeklärten Einsturzes in einer Mine seines Firmenkonglomerats. Französischen Medienberichten zufolge hat sich Rybolowlew nach einer Tumoroperation beim AS Monaco zuletzt etwas zurückgezogen, dafür bestimmt nun sein Statthalter und Vize Vadim Vasilyev die Klubpolitik.

Vasilyev hat den Monegassen nach den Exzessen der ersten Jahre unter Rybolowlew auf dem Transfermarkt einen sachten Kurswechel verordnet - auch auf Druck der UEFA, die dem Klub wegen des Verstoßes gegen die Financial-Fairplay-Regeln eine Strafe aufgebrummt hatte. Mit den Verkäufen von unter anderem Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia und Yannick Ferreira Carrasco erwirtschaftete Monaco im Vorjahr einen Transferüberschuss im dreistelligen Millionenbereich, der inzwischen wieder an die Côte d'Azur zurückgekehrte Falcao wurde für zehn Millionen Euro nach England verliehen.

Monacos Talentschuppen - erstaunlich abgezockt

Das aktuelle Team ist eine klug zusammengestellte Auswahl von Talenten und Spielern mit Perspektive, darunter Frankreichs große Mittelfeldhoffnung Thomas Lemar, den schnellen Bernardo Silva - beide Torschützen beim 2:1-Auftaktsieg bei Tottenham Hotspur - oder den brasilianischen Innenverteidiger Jemerson. Silva gehört auch zu den Klienten des mächtigen portugiesischen Spielerberaters Jorge Mendes, der seit Jahren mit dem AS Monaco gut im Geschäft ist. Das von Routinier Joao Moutinho angeführte junge Team wirkte nicht nur beim Auftaktsieg in der Königsklasse in Wembley erstaunlich abgezockt. In der französichen Liga startete Monaco wettbewerbsübergreifend mit einer Serie von sieben Siegen, darunter auch ein 3:1-Erfolg gegen das Überteam Paris St. Germain.

Vor der Partie gegen Leverkusen, dem bereits richtungsweisenden Spiel fürs Weiterkommen in der Champions League, weist Monaco-Coach Leonardo Jardim die Favoritenrolle von sich: "In dieser Gruppe gibt es keine Favoriten", sagte Jardim, zeigte sich aber entschlossen. "Wir werden unsere Stärken ausspielen. Wir werden das Tempo und die Technik unserer Spieler nutzen."

red/sid/dpa | Stand: 27.09.2016, 11:15