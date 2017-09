Eine ernüchternde 0:2-Pleite in Hoffenheim im Gepäck, nur Platz sechs in der Liga, unter anderem hinter Abstiegskandiat Hannover. Dazu die öffentliche Kritik von Starstürmer Robert Lewandowski gegen die Vereinsspitze, ein unzufriedener Thomas Müller und ein drohender Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge - bei Bayern München ist ordentlich Druck auf dem Kessel, obwohl die Saison gerade erst begonnen hat.

Alles andere als ein Sieg gegen Anderlecht würde die Lage für Ancelotti zusätzlich verkomplizieren. Das hat offenbar auch Präsident Uli Hoeneß festgestellt - und versucht sich in eher ungewohnter Rolle als Schlichter.

Hoeneß fordert mehr Lockerheit

Ganz im Gegensatz zum polternden Rummenigge ( "Bei uns wird derzeit zu schlau dahergeredet, es darf nicht vereinsschädigend sein. Ich weiß schon, wie man Spieler zur Räson bringt." ) betont Hoeneß die Meinungsfreiheit seiner Profis: "Jeder kann seinem Ärger Luft machen. Wir dürfen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen - auch intern. Ich fand alles im Rahmen. Wir müssen wieder lockerer werden."

Hoeneß gab Lewandowski, der die Transferpolitik des Vereins als zu defensiv beschrieben hatte und die internationale Konkurrenzfähigkeit in Gefahr sieht, aber auch einen Ratschlag mit: "Es ist immer gut, wenn sich Spieler Gedanken machen. Aber es ist noch wichtiger, wenn sie sich um ihre Leistung kümmern, dann werden wir auch Erfolg haben."

"Müssen besser Fußball spielen"

Anders als am Samstag. Die "sehr, sehr schwache" Vorstellung in Hoffenheim habe ihn "wahnsinnig geärgert" , sagte Hoeneß, doch "da sehe ich noch keine Alarmglocken, aber dass wir besser Fußball spielen müssen, ist klar" . Da ist er ganz einer Meinung mit Coach Ancelotti: "Ich muss mit Lewandowski nicht über sein Interview sprechen. Ich muss mit ihm über die Strategie gegen Anderlecht sprechen" , sagte der Italiener wie immer äußerlich gelassen.

Auch Manuel Neuer versucht den Blick auf das Wesentliche zu lenken: "Für mich als Kapitän ist wichtig, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. Darauf sollten wir uns konzentrieren und damit ist uns am meisten geholfen. Alle haben das Ziel, egal in welcher Position, dass es so schnell wie möglich wieder besser läuft. Es ist wichtig, gut in die Champions League zu starten. Wir wollen die Gruppe von Anfang an anführen."

Anderlecht mit Stotterstart

Gegen den RSC Anderlecht mit dem ehemaligen Nürnberger Trainer René Weiler, der in der belgischen Liga nach einem Stotterstart nur Zehnter ist, müssen die Bayern ohne den verletzten David Alaba und den gesperrten Arturo Vidal auskommen, dazu ist Franck Ribéry angeschlagen.

Immerhin wird Jerome Boateng nach langer Knöchelverletzung wieder in den Kader rücken. Neuer: "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen als in Hoffenheim." Aber, fügte er an: "Wir haben jetzt ein Spiel verloren und dürfen nicht alles negativ sehen."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

München: Neuer - Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha - Thiago, Rudy - Robben, James, Ribéry - Lewandowski

Anderlecht: Sels - Najar, Deschacht, Spajic, Obradovic - Trebel, Dendoncker - Bruno, Hanni, Onyekuru - Teodorczyk

Schiedsrichter: Paolo Tagliavento (Italien)

sid/dpa/red | Stand: 12.09.2017, 08:00