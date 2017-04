Wenn der Tabellenführer bei einem Klub aus dem unteren Mittelfeld 1:0 gewinnt, berichten Reporter im Anschluss gerne von einem Arbeitssieg. Beim AS Monaco war der knappe Sieg beim Tabellenzwölften Angers am vergangenen Wochenende umso bemerkenswerter: Denn Frankeichs Spitzenreiter wird selbst von seriösen und gewöhnlich zurückhaltenden Zeitungen wie "Le Monde" als "Tormaschine" bejubelt. Und das völlig zurecht: Monaco führt die Ligue 1 mit einer sagenhaften Tordifferenz von plus 62 an. Wettbewerbsübergreifend hat Monacos Offensive um den erst 18 Jahre alten "Wunderstürmer" Kylian Mbappé seit Saisonbeginn 133 Treffer erzielt.

Monacos Überflieger Mbappé

Jubel bei Monacos Monacos Kylian Mbappe Lottin (l.) und Radamel Falcao

Mbappé ist der Überflieger in Monacos europaweit umschwärmter Offensive, die im Viertelfinale Manchester City mit insgesamt sechs Treffern aus der Königsklasse schoss. Für den Flügelstürmer, der im März als jüngster Spieler seit 1955 in der französischen Nationalelf debütierte, werden im kommenden Transfersommer aller Voraussicht nach neue, obszöne Rekordsummen aufgerufen werden. Monaco soll die Ablöse für den 18-Jährigen vorsorglich auf 120 Millionen Euro festgeschrieben haben.

Mit seinem Antritt, seinem Instinkt und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, in den vergangenen elf Pflichtspielen traf er elf Mal, weckt Mbappé bei vielen in Frankreich zurecht Erinnerungen an den großen Thierry Henry. " Er ist ein Intelligenzmonster ", lobte Frankreichs Rekordnationalspieler und Fußball-Intellektueller Lilian Thuram.

Neben dem Sturm-Juwel sind die ebenfalls noch jungen Thomas Lemar (21 Jahre alt) und Bernardo Silva (22) die gefährlichsten Waffen in Monacos Offensive. Für Stabilität im Mittelfeld sorgt der Brasilianer Fabinho, laut Trainer Leonardo Jardim " der beste Mittelfeldmann Europas ". Für die nötige Erfahrung sorgt Routinier und Weltmann Radamel Falcao, der zuletzt in Angers zum Sieg traf.

Kurswechsel unter Coach Jardim - Europas Talentschmiede

Der ins Fürstentum zurückgekehrte Kapitän ist ein Überbleibsel aus der Zeit nach der Übernahme durch den russischen Milliardär Dmitri Rybolowlew, der den zwischenzeitlich in die zweite Liga abgestürzten Klub mit Spielern wie Falcao und weiteren Star-Einkäufen von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro zurück in Frankreichs Spitze führte. Inzwischen hat sich Monaco einen anderen Kurs verordnet, mitverantwortlich dafür ist Coach Jardim, der Monaco zu einer der größten Talentschmieden in Europa formte. Jardim setzt vor allem auf Talente und junge Profis, die bei Klubs aus der zweiten Reihe bereits ein paar Duftmarken hinterlassen haben - wie etwa Sturmtalent Lemar, der aus Caen ins Fürstentum kam und dessen aktueller Marktwert von einschlägigen Internetportalen auf 20 Millionen Euro geschätzt wird.

Monacos Talente bekommen von Jardim viel Spielzeit, entwickeln sich exzellent weiter und ziehen dann meistens, für ein Vielfaches an Erlös, weiter in Richtung Premier League oder zu einem der spanischen Großklubs. So wie Anthony Martial, für den Manchester United vor zwei Jahren mehr als 50 Millionen Euro ins Fürstentum überwies.

Monaco träumt vom großen Coup in der Champions League

Auch nach dieser Saison wird Monaco wohl viele seiner Jungstars an glanzvollere Klubs verlieren - träumt aber vorher vom großen Coup in der Champions League. " Diese Mannschaft setzt sich keine Grenzen, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie welche hat ", sagte Vizepräsident Wadim Wassiljew vor Kurzem. Wassiljew betonte, Priorität sei der Gewinn der Meisterschaft. " Aber wir können den Spielern ja nicht sagen, dass sie auf einen Titel verzichten sollen ", fügte er betont vielsagend an.

Vor dem Duell mit dem BVB gibt sich Monaco selbstbewusst: "Sie haben eine exzellente Mannschaft, die über ein wenig mehr europäische Erfahrung verfügt als wir", sagte Mitelfeldmotor Fabinho nach der Ankunft über den Gegner aus Dortmund, kündigte aber zugleich einen ähnlich offensiven Auftritt an wie zuletzt: " Den Stil, den wir spielen, werden wir nicht ändern. Wir werden versuchen, genauso gegen Dortmund zu spielen ."



