Khedira fehlt gelbgesperrt gegen Monaco

Mittagsmagazin | 03.05.2017 | 01:26 Min. | Verfügbar bis 03.05.2018 | Das Erste

Sami Khedira muss beim Hinspiel gegen den AS Monaco aufgrund einer Gelbsperre seine Mannschaft noch von der Tribüne anfeuern. Der deutsche Nationalspieler möchte in der kommenden Woche dann mit Juve in sein zweites Finale der Champions League einziehen.