Champions League, 3. Spieltag

Für Heung-Min Son läuft es derzeit richtig gut. Kürzlich wurde der Angreifer der Tottenham Hotspur zum Premier League-Spieler des Monats September gewählt - der Lohn für seine beeindruckenden Auftritte zuletzt. In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus: Mit fünf Treffern in sieben Pflichtspielen ist Son erfolgreichster Torschütze der "Spurs" und damit unverzichtbar für Trainer Mauricio Pochettino. Dabei hatte Son noch Ende August mit einem Wechsel geliebäugelt.

Son: Plötzlich unverzichtbar für die "Spurs"

Zur Erinnerung: Ende August 2015 drängte Son, damals noch in Diensten von Bayer Leverkusen, mit aller Macht auf einen Wechsel zu Tottenham. Die "Werkself" gab klein bei, Son bekam seinen Willen - glücklich wurde er in seinem ersten Jahr auf der Insel aber nicht. In 28 Premier League-Spielen kam er auf lediglich fünf Torbeiteiligungen und über den Status als Edel-Joker nur selten hinaus: Fünfzehn Einwechslungen sprechen für sich. Eine Bilanz, die weder Verein noch Spieler zufriedenstellten. Und so wären die "Spurs" in diesem Sommer durchaus bereit gewesen, Son gegen eine entsprechende Ablösesumme gen Bundesliga ziehen zu lassen.

Mauricio Pochettino (l.) herzt Heung-Min Son

Dem VfL Wolfsburg wurde großes Interesse nachgesagt, Son aber blieb schlussendlich doch im Norden Londons. Eine Entscheidung, die der 24-Jährige nicht bereut haben wird. Zuletzt ließ ihn Pochettino beim 1:1-Unentschieden am Wochenende gegen West Bromwich Albion lange auf der Bank, ehe er in der Schlussphase nicht mehr auf Son verzichten wollte. Nach dem Spiel deutete Pochettino an, er habe Son, der zuvor vier Mal in Serie über neunzig Minuten im Einsatz war, eine Pause gönnen wollen. Deshalb ist davon auszugehen: Wenn Tottenham am morgigen Dienstag (18.10) in Leverkusen zu Gast ist, wird Son zur Startelf zählen. Gesetzt bei der Rückkehr - für Son, der zuletzt als Linksaußen und als zentraler Angreifer zu überzeugen wusste, eine besondere Genugtuung.

Pochettino bangt um Alderweireld

Einsatz fraglich: Toby Alderweireld

Sons Mitwirken ist umso wahrscheinlicher, als der etatmäßige Stürmer nach wie vor ausfällt: Im Angriffszentrum ist eigentlich Harry Kane gesetzt, doch der englische Nationalspieler fehlt seit Mitte September verletzt. In den kommenden Tagen soll Kane wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, für das Leverkusen-Spiel ist er aber noch keine Alternative.

Inwieweit das auch fürToby Alderweireld gilt, ist noch offen: Am Wochenende musste der belgische Innenverteidiger nach einer Stunde vom Platz getragen werden - Kniepoproblemen machten seine Auswechslung nötig. Pochettino hofft noch auf eine rasche Genesung, hat aber schon eine Alternative ausgemacht: Nationalspieler Eric Dier, eigentlich im defensiven Mittelfeld gesetzt, könnte eine Reihe nach hinten rutschen und an der Seite von Jan Vertonghen verteidigen.

Stand: 18.10.2016, 08:15