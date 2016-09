Vor der Partie Mönchengladbach - Barcelona

Die Tränen beim Abschied sind längst getrocknet, das Rendezvous mit seinem alten Verein verspricht dennoch große Emotionen. "Ich bin stolz und glücklich über das Wiedersehen mit Borussia. Auch wenn es komisch sein wird, in die Gäste- statt in die Heimkabine zu gehen" , sagte der Torhüter des FC Barcelona vor dem Gastspiel in der Champions League am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach.

Zwei Jahre nach seinem Wechsel kehrt Fußball-Nationaltorhüter ter Stegen als unumstrittene Nummer eins der Katalanen in seine Geburtsstadt zurück - mit tollen Erinnerungen. Bevor der 24-Jährige im Sommer 2014 für zwölf Millionen Euro zu einem der besten Klubs der Welt wechselte, trug er 18 Jahre lang das Trikot des fünfmaligen deutschen Meisters. In Gladbach wurde er zum Bundesliga-Torhüter und schaffte den Sprung in den Kreis der Nationalmannschaft. "Dieser Verein" , betonte ter Stegen, "wird immer in meinem Herzen bleiben. Borussia ist meine alte Liebe und das wird auch so bleiben."

Auch in Spanien verfolgt der Torhüter daher seinen Ex-Klub aufmerksam. "Ich habe immer gehofft, dass Gladbach wieder in die Champions League kommt und vor dem Fernseher meinen alten Kollegen die Daumen gedrückt" , sagt er.

Sommer ein Fan von ter Stegen

Am Niederrhein haben sie positive Erinnerungen an ter Stegen, der Empfang wird herzlich sein. Sein Nachfolger Yann Sommer outete sich vor dem Duell sogar als Fan seines Vorgängers. "Ich halte sehr viel von ihm, ich bewundere ihn sogar. Er ist unglaublich stark mit den Füßen und kann ein Spiel sehr gut lesen. Dass er sich in Barcelona durchgesetzt hat, spricht für seine unglaubliche Qualität" , sagte der Schweizer Nationaltorhüter.

Dabei verlief in den ersten beiden Jahren bei Barca nicht alles nach Wunsch. Zwar gewann ter Stegen in seiner ersten Saison mit Lionel Messi und Co. die Champions League, doch in der Liga war er zwei Jahre lang nur die Nummer zwei hinter Claudio Bravo. Ter Stegen machte sich daher im Frühjahr Gedanken über seine Situation. "Es ist schwierig, weil man nicht den Rhythmus hat, den man haben möchte" , sagte er vor einem halben Jahr über seine Rolle.

Zu 100 Prozent bei Barca

Marc-André ter Stegen feiert mit seinen Teamkollegen vom FC Barcelona

Jetzt hat sich die Lage verändert. Bravo wechselte zu Manchester City, ter Stegen erhält regelmäßig den Vorzug vor dem niederländischen Neuzugang Jasper Cillessen. Die Katalanen deuteten zuletzt an, den 2019 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern zu wollen. Ter Stegens Berater Gerd vom Bruch signalisierte deutliche Bereitschaft. Er sei jetzt in einer Situation, in der man sich sehr gut vorstellen könne, den Vertrag auszuweiten, wurde vom Bruch in spanischen Medien am Montag zitiert.

Doch zunächst geht es zurück in die Heimat. "Es wird für uns eine extrem schwierige Aufgabe. Ich weiß, wie schwer es ist, im Borussia-Park zu bestehen" , sagt ter Stegen. Die drei Punkte will er dann aber doch mit nach Spanien nehmen, trotz der alten Liebe: "Auf dem Platz muss ich leider für 100 Prozent bei Barca sein."

red/sid/dpa | Stand: 28.09.2016, 08:18