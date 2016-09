Es könnte alles so schön aussehen für Bayer 04 Leverkusen. Sechs Punkte nach zwei Spieltagen in der Champions League wären, angesichts der bisher gezeigten Leistungen, drin gewesen. Die Realität aber sieht anders aus. Auf das enttäuschende 2:2 daheim gegen ZSKA Moskau folgt ein unglückliches 1:1-Unentschieden beim AS Monaco.

Nun war Monacos Ausgleichstreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Kamil Glik tatsächlich ein Schuss, den er - Zitat Roger Schmidt - "in seinem ganzen Leben als Innenverteidiger weder im Training noch im Garten wieder so treffen wird" . Und doch machte Kapitän Lars Bender nach der Partie "fehlende Reife " mitverantwortlich für einen erneut enttäuschenden Abend.

Große Champions-League-Erfahrung

Betrachtet man die Anzeichen unter denen die beiden bisherigen Ergebnisse in der Königsklasse zustande kamen, wird schnell klar, dass fehlende Reife ein logischer Erklärungsansatz ist. Fragt sich: Warum? Auch wenn Leverkusen seit dem Finale 2002 keine große Rolle mehr in der Champions League spielte, so sind sie doch seit 2011 - mit Ausnahme der Saison 2012/13 - jedes Jahr dabei.

Alleine fünf der Stützen des Teams, Bernd Leno, Ömer Toprak, Lars Bender, Stefan Kießling und Javier Hernandez kommen zusammen auf stolze 151 Champions-League-Spiele. Das spricht für Erfahrung auf der ganz großen internationalen Bühne. Jeder dieser Spieler stand am Dienstagabend (27.09.16) in Monaco auf dem Platz. Es sind also genügend Charaktere vorhanden, die die fehlende Reife von jungen Spielern wie Benjamin Henrichs, Jonathan Tah, Julian Brandt und Kevin Volland kompensieren können und müssen.

100. Tor in Europa für Chicharito

Chicharito beispielsweise, der Bayer in der 73. Minute per Kopf in Führung brachte, erzielte sein 100. Tor in Europa. Dem Mexikaner wären drei Punkte indes lieber gewesen. "Ich habe gemischte Gefühle. 100 Tore in Europa geschossen zu haben, ist wichtig in meiner Karriere als Individuum, aber wir haben zwei Punkte als Mannschaft verloren."

Der 28-Jährige, der aktuell auf dem Höhepunkt seine Karriere zu sein scheint, ist inzwischen zur Lebensversicherung der Werkself geworden. Obwohl das Team in der Breite gut aufgestellt ist, hängt in den entscheidenden Situationen vieles von Chicharito ab. Auch weil Rekord-Neuzugang Kevin Volland, der für 20 Millionen Euro aus Hoffenheim kam, noch nicht richtig überzeugen konnte.

Stotterstart in der Bundesliga

Monacos Kamil Glik (m.) bejubelt seinen Ausgleichstreffer

Schließlich offenbarte Bayer in dieser Saison nicht nur in der Champions League Probleme. Auch in der Bundesliga läuft es trotz des 3:2-Last-Minute-Erfolgs in Mainz am vergangenen Wochenende noch nicht rund. "Wir sind in guter Verfassung", beteuert Schmidt, der nach dem Monaco-Spiel nicht von einem "Schockzustand" sprechen will.

Angesichts des bevorstehenden Gegners am nächsten Bundesliga-Spieltag wäre das auch nicht förderlich. Borussia Dortmund, die sich ein achtbares 2:2-Unentschieden gegen Real Madrid erkämpften, gastiert am Samstag (01.10.16) in der BayArena. "Ich glaube an die Mannschaft, weil sie es gut gemacht hat" , sagte Sportchef Rudi Völler nach der Partie in Monaco. "Wir wollen das am Samstag gegen den BVB wiederholen und ein tolles Spiel zeigen."

Zwei Duelle mit Tottenham vor der Brust

Um nicht den Anschluss zu verlieren, ist ein Unentschieden gegen den BVB Pflicht. In der Champions League dagegen ist - rein tabellarisch gesehen - auch nach zwei Unentschieden zum Start noch alles offen. In der Tabelle der Gruppe E liegt der Werksklub mit zwei Punkten hinter Monaco (4) und Tottenham Hotspur (3), das bei ZSKA Moskau (1) 1:0 gewann, auf Platz drei. Nun stehen aber die vermeintlich schwersten Duelle in der Gruppe auf dem Programm: Innerhalb von zwei Wochen trifft das Team zwei Mal auf die Tottenham Hotspur.

Die K.o. -Runde war und muss auch weiterhin das Ziel der Leverkusener sein - dafür sind Erfolge nötig. Kein Zweifel: Wenn Bayer die Leistung aus Monaco wiederholen kann, laut Bender "das beste Spiel bisher" , muss man sich weder vor dem BVB , noch vor Tottenham verstecken. Wenn es dann noch gelingt, auch mal eine Führung über die Zeit zu bringen, wäre das ein großer Schritt auf dem Weg hin zur internationalen Reife. Auch wenn dieser längst überfällig ist.

Stand: 28.09.2016, 11:00