35 Punkte, 34 Tore, erst neun Gegentreffer - und noch kein einziges Spiel verloren: Die Bilanz des SSC Neapel in der italienischen Serie A ist beeindruckend. Schon vier Punkte liegt das Team vor Meister Juventus Turin. Erst am Samstag (18.11.17) gab es einen 2:1-Sieg gegen den AC Mailand. Es war schon der elfte Dreier im 13. Ligaspiel.

Meisterschaft im Visier

Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri begeistert durch seinen teils spektakulären Angriffsfußball und könnte erstmals seit 1990 die Meisterschaft holen. Damals spielte noch der große Diego Maradona beim SSC.

Anders sieht es in der Champions League aus. Dort stehen die Italiener vor dem 5. Spieltag vor dem Aus. Hinter Manchester City und Schachtjor Donezk ist Napoli in seiner Gruppe nur Dritter. In vier Partien gab es erst einen Sieg bei drei Niederlagen.

3:2-Sieg reicht nicht

Gegen Donezk muss deshalb zwingend ein Erfolg her. Den Ukrainern reicht ein Unentschieden zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Donezk wäre sogar beispielsweise mit einer 2:3-Pleite weiter. Dann hätte man nach dem 2:1-Hinspielsieg wegen der Auswärtstor-Regel immer noch des bessere Torverhältnis im direkten Vergleich. Spitzenreiter Manchester City ist schon für die Runde der letzten 16 qualifiziert, Feyenoord Rotterdam ausgeschieden.

Nicht selbst in der Hand

"Wir wissen, dass die Situation in der Gruppe sehr schwierig für uns ist. Doch es gibt einen kleinen Funken Hoffnung. Wir müssen es einfach versuchen" , sagt Trainer Maurizio Sarri. "Unglücklicherweise liegt das Weiterkommen nicht in unserer Hand" , so der Coach.

Da hat er Recht. Denn selbst bei einem hohen Sieg gegen Donezk wäre Neapel am letzten Spieltag auf die Schützenhilfe von Manchester City angewiesen. Nur wenn die Engländer Schachtjor besiegen, könnte der SSC mit einem erneuten Dreier gegen Rotterdam in der Tabelle noch auf Platz zwei klettern.

Lehrgeld bezahlt

In der Königsklasse des europäischen Fußballs bezahlt der SSC Neapel ordentlich Lehrgeld. Im ersten Spiel in Donezk geriet man früh mit 0:2 in Rückstand, am Ende reichte es gegen abgezockte Ukrainer nur noch zum Anschlusstreffer.

Bei der 1:2-Niederlage bei Manchester City spielte der SSC lange zu mutlos - und war dann im Pech. Schon nach 13 Minuten lag das Team mit 0:2 hinten, in der 38. Minute verschoss der belgische Stürmer Dries Mertens einen Foulelfmeter. Der Anschlusstreffer fiel dann zwar doch noch, doch er kam zu spät.

In Manchester auf Augenhöhe

Beim Rückspiel lieferte Neapel eine tolle Partie ab und verlangte dem Favoriten von der Insel alles ab. Bis zur 69. Minute war die Partie beim Stande von 2:2 offen, dann brachte Sergio Agüero City in Führung, Rahem Sterling machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf, und Manchester siegte mit 4:2. Das "City of Manchester Stadium" konnte Neapel erhobenen Hauptes verlassen, doch die Punkte blieben in England.

Manchester-Trainer Pep Guardiola war hinterher voll des Lobes für den Gegner. "Sie sind gerade definitiv eines der besten Teams in Europa. Sie haben Spieler, die den Ball großartig laufen lassen - und gefährlich Steilpässe spielen können. In meiner Trainerlaufbahn bin ich selten auf eine solch starke Mannschaft getroffen" , sagte der Katalane. In Neapel mag man sich darüber gefreut haben, nur kaufen kann sich der SSC dafür nichts.

"Alles geben"

Gegen Donezk fällt Innenverteidiger Kalidou Koulibaly gelbgesperrt aus. Zudem muss Trainer Sarri auf den verletzten Linksverteidiger Faouzi Ghoulam und auf Stürmer Arkadiusz Mili verzichten. Er flüchtet sich Durchhalteparolen: "Ich erwarte eine große Entschlossenheit, Mut und Kampfgeist. Wir dürfen nicht ausscheiden, ohne nicht wenigstens alles gegeben zu haben."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 21.11., ab 22.50 Uhr

vdv / sid / dpa | Stand: 21.11.2017, 11:21