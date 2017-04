Heimbilanz macht Leicester Mut

Mut macht den Foxes auch die eigene Heimstärke. Alle bisherigen vier Heimspiele in der Champions League haben die Engländer gewonnen. Das musste im Achtelfinale zuletzt der FC Sevilla erfahren. Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel verloren die Spanier in Leicester mit 0:2 und schieden aus. "Unsere Fans lieben diese Champions-League-Abende und wir wissen genau, was wir zu tun haben", sagte Shakespeare.

Das bedeutet vor allem, Atléticos gefährliche Konter zu unterbinden. Ein Balanceakt, schließlich muss Leicester durch die Niederlage im Hinspiel selbst den Weg nach vorne suchen. Das hat im Hinspiel nicht geklappt. Nicht einen Schuss aufs Tor gaben die Engländer ab. "Wir sind im Spiel. Wir müssen offensiv mehr zustande bekommen, wir müssen ein Tor aufholen. Gleichzeitig müssen wir aber auch auf Spieler wie Griezman aufpassen", sagte Shakespeare.

Wes Morgan kehrt zurück

Dabei helfen kann aller Voraussicht nach der lange verletzte Kapitän Wes Morgan. Der Innenverteidiger wird dann die Lücke schließen, die der gelbgesperrte Deutsche Robert Huth hinterlässt.

Aber auch die Verteidigung Atléticos zu durchbrechen wird alles andere als einfach. Die Madrilenen haben in ihren vergangenen 21 Auswärtsspiele in der Champions League nie mit mehr als einem Tor Unterschied verloren. Und die Spanier sind auf Kampf eingestellt. "Wir müssen uns auf einen Abend mit purem Fußball einstellen", sagte Trainer Diego Simeone. "Ein englisches Stadion mit den Fans nahe am Spielfeld - darauf müssen wir gefasst sein."

Stand: 18.04.2017, 12:39