Der Tabellenführer der Serie A siegte im Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (14.03.2017) verdient mit 1:0 gegen den FC Porto und zog nach dem 2:0 im Hinspiel souverän ins Viertelfinale ein. Mittelfeld-Stratege Sami Khedira darf damit weiter vom Gewinn des Triples mit dem italienischen Spitzenklub träumen.

Platzverweis für Porto und Dybalas Tor entscheiden das Spiel

Paulo Dybala brachte Juventus kurz vor dem Seitenwechsel per Elfmeter in Führung (41.), zuvor hatte Portos Maxi Pereira einen Abschluss von Gonzalo Higuain mit der Hand abgewehrt. Pereira sah für seine Torwart-Einlage die Rote Karte. Bereits im Hinspiel hatten sich die Portugiesen durch einen Platzverweis entscheidend geschwächt.

Mit Khedira in der Startelf erspielten sich die Gastgeber in Turin ein optisches Übergewicht, kreierten dabei aber zunächst kaum zwingende Torchancen. Für den ersten Aufreger sorgte der frühere Bundesligaprofi Mario Mandzukic, dessen Kopfball aber zu unplatziert war und Portos spanische Torwart-Ikone Iker Casillas nicht vor ernsthafte Probleme stellte (23.). Beim Gegentor war der frühere Welt- und Europameister in seinem 175. Europapokalspiel machtlos.

Juventus ohne große Mühe

Nach dem Seitenwechsel verpasste der Brasilianer Soares die große Chance zum Ausgleich, als er frei auf Juve-Kapitän Gianluigi Buffon zulief, das Tor aber knapp verfehlte (49.). Turin, das in der italienischen Liga klar auf Titelkurs liegt und im Pokal vor dem Finaleinzug steht, hatte im weiteren Spielverlauf wenig Mühe mit den Gästen, die gegen die dicht gestaffelte Juve-Defensive kein Mittel fanden.