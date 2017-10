Beim 3:2-Sieg der Sachsen gegen den FC Porto trafen Kapitän Willi Orban (8.), Emil Forsberg (38.) und Jean-Kevin Augustin (40.). Die Gäste kamen durch Vincent Aboubakar (18.) und Ivan Mercano (44.) zu Torerfolgen. Mit dem Erfolg klettert Leipzig auf Platz zwei der Gruppe G und ist wieder mittendrin im Rennen um das Weiterkommen. "Es hat zwei Spiele gedauert, aber wir sind jetzt endgültig angekommen in der Champions League" , sieht RB-Coach Ralph Hasenhüttl Chancen auf die K.o.-Phase.

Leipzig mit viel Tempo

Für die Leipziger begann der dritte Auftritt in der Champions League wie gewünscht. Schon in der achten Minute konnte Portos Torhüter Jose Sá einen gar nicht so gefährlichen Fernschuss von Bruma nur nach vorne abklatschen lassen - Orban staubte ab. Porto wurde in der Anfangsphase von Leipzig quasi überrollt. Nach einer Viertelstunde hatten die Sachsen 72 Prozent Ballbesitz, die Portugiesen bekamen kaum einmal Luft.

Umso überraschender fiel in der 18. Minute der Ausgleich. Nach einem Einwurf und anschließender Kopfballstafette landete der Ball glücklich bei Aboubakar, der ihn stramm ins Tor schoss. Doch Leipzig ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Quasi im Gegenzug hatten Marcel Sabitzer und Naby Keita gute Gelegenheiten. Die Gastgeber spielten weiterhin mit Hochgeschwindikeitsfußball nach vorne. Auch wenn Porto etwas stabiler wurde, gab es Gelegenheiten ausschließlich im Strafraum der Portugiesen.

RB-Doppelschlag vor der Pause

Kurz vor der Pause lag die Kugel dann auch wieder im Gäste-Tor. Beim besten Angriff des ganzen Spiels legte Forsberg per Hacke ab auf Sabitzer. Der Schwede startete danach wunderbar in die Schnittstelle der Abwehr und bekam per Traumpass die Kugel zurück, um diese sicher im Tor unterzubringen (38.).

Und nur zwei Minuten später legte Leipzig nach. Porto hatte den Ball, doch plötzlich flipperte die Kugel durch Freund und Feind nach vorne, wo Augustin ganz frei vor Sá stand und eiskalt verwandelte (40.). Das beruhigende Zwei-Tore-Polster hielt aber auch nur wenige Augenblicke. In eine Kopfballvorlage von Hector Herrera nach einer Ecke hielt Marcano den Fuß - 3:2.

Durchatmen in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel nahm der FC Porto das Heft in die Hand - viel Ballbesitz schlug sich allerdings nicht in großen Chancen nieder. Leipzig verteidigte weiterhin sehr engagiert und konnte insgesamt sogar die besseren Gelegenheiten für sich verbuchen. Doch Lukas Klostermann (69.), Augustin (72.) und der eigewechselte Yussuf Poulsen (91.) konnten diese nicht nutzen. Am Ende geriet der erste Sieg in der Königsklasse aber nicht in Gefahr.