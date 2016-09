Thorgan Hazard (34.) ließ die Borussia mit seinem siebten Tor im zehnten Pflichtspiel zunächst auf eine Sensation hoffen, doch als bei den Gastgebern die Kräfte schwanden schlug der Favorit eiskalt zu: Der eingewechselte Arda Turan (65.) und Gerard Pique (74.) rissen den fünfmaligen deutschen Meister aus allen Träumen. Bei Piques Treffer machte Torhüter Yann Sommer eine schlechte Figur. "Das war ein großartiger Abend. Wir haben in der ersten Halbzeit das Quäntchen Glück gehabt, in der zweiten Halbzeit kassieren wir mit der ersten Chance das Tor. Die Mannschaft hat alles in die Waagschale geworfen und sich gegen einen übermächtigen Gegner sehr gut aus der Affäre gezogen. Wir sind jetzt nach einem 1:2 bedröppelt, können aber auch stolz sein" , sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Schubert, der seinen Vertrag am Dienstag bis 2019 verlängert hatte, konnte gegen das Starensemble der Katalanen nach überstandener Adduktorenzerrung wieder auf Kreativspieler Raffael zurückgreifen. Barcelona musste auf Weltfußballer Lionel Messi (Leistenverletzung) verzichten, dafür stand ter Stegen zwischen den Pfosten. Vor seinem Wechsel nach Spanien für zwölf Millionen Euro im Sommer 2014 hatte der Nationaltorhüter 18 Jahre lang das Trikot der Borussia getragen. Von den Gladbacher Zuschauern wurde er mit viel Applaus begrüßt.