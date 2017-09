Thiago (65.) und Joshua Kimmich (90.) erzielten die weiteren Treffer. Dennoch war es für die Bayern über weite Strecken ein Abend zum Vergessen. Dem Team von Trainer Carlo Ancelotti gelang es nicht, nach der 0:2-Niederlage bei 1899 Hoffenheim und den Misstönen der vergangenen Tage für Ruhe zu sorgen. Obwohl 80 Minuten in Überzahl, spielte der FCB ohne Pep, phasenweise sogar pomadig. Dennoch stand am Ende der 14. Bayern-Auftaktsieg in der Königsklasse in Folge.

Robben: Kein Tempo, kein Rhythmus

"Bei allem Respekt, aber nach der Roten Karte musst du die aus der Arena schießen", kritisierte Arjen Robben. "Wir haben ohne Tempo gespielt, ohne Rhythmus, da musst du geil sein und mehr Tore schießen."

Elfmeter und Rot nach zehn Minuten

Die Schlüsselszene ereignete sich bereits nach gut zehn Minuten - mit Lewandowski in der Hauptrolle: Corentin Tolisso schickte den Star-Angreifer mit einem Traumpass auf die Reise, Sven Kums zupfte den Polen an der Schulter und brachte ihn zu Fall - allerdings Zentimeter vor der Strafraumgrenze . Der italienische Schiedsrichter Paolo Tagliavento zeigte dennoch auf den Elfmeterpunkt - und Kums die Rote Karte. Lewandowski verwandelte sicher. Danach spielten die Bayern Einbahnstraßenfußball in Richtung RSC-Tor.