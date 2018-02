Willian traf zur Führung für Chelsea (62. Minute), Lionel Messi zum Ausgleich für die Gäste (75.). Für den Argentinier war es im neunten Spiel gegen die Blues der erste Treffer überhaupt - und ein wichtiger noch dazu.

Willian gleich zweimal an den Pfosten

Im ersten Durchgang entwickelte sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunächst das erwartete Spiel. Barcelona hatte zeitweise über 70 Prozent Ballbesitz, fand aber nur selten einmal eine Lücke gegen die diszipliniert verteidigenden Gastgeber. Einige Halbchancen für die Katalanen waren allerdings das einzige, was aus dem Plus an Spielanteilen heraussprang.

Gegen Ende der ersten Hälfte kam schließlich Chelsea immer mutiger zu Offensivaktionen: Willian hatte mit gleich zwei strammen Pfostenschüssen (33., 41.) die besten Chancen der ersten Hälfte, Eden Hazard zielte mit einem Volleyschuss knapp über den Kasten von Marc-André ter Stegen (43.). Die Gäste hätten sich trotz der spielerischen Vorteile nicht über einen Pausenrückstand beschweren dürfen.

Messi nutzt Aussetzer von Christensen

Die zweite Hälfte begann die Mannschaft von Ernesto Valverde wieder mit viel Ballbesitz und erstmals mit etwas mehr Zug zum Tor, doch Chelsea-Keeper Thibaut Courtois parierte den einzigen richtig gefährlichen Abschluss von Luis Suárez mit einem starken Reflex (53.). Bei einem der nun weniger gewordenen Gegenangriffe holten die Blues schließlich nach einer guten Stunde eine Ecke heraus. Die kurze Variante landete beim völlig freien Willian, der vom Strafraumrand ganz genau zielen konnte und den Ball unhaltbar unten rechts im Tor unterbrachte. Die Führung der Londoner war angesichts der Torchancen durchaus in Ordnung.

Barcelona erhöhte daraufhin nochmal den Druck, hatte aber weiterhin Probleme, klare Gelegenheiten herauszuspielen. Ein Fehlpass der Londoner im Aufbauspiel sorgte schließlich für den Ausgleichstreffer. Andrés Iniesta nahm das Geschenk von Andreas Christensen dankend an, legte quer in die Mitte und dort musste Messi schließlich nur noch einschieben. Barcelona war mit dem Remis nun offenbar zufrieden. Die Gastgeber von Trainer Antonio Conte wurden zwar etwas offensiver, scheuten aber verständlicherweise auch das ganz große Risiko, sodass die Schlussminuten ohne echten Höhepunkt verliefen.

Das Rückspiel, bei dem Chelsea nun im Camp Nou gewinnen, oder ein Remis mit mindestens zwei eigenen Toren erreichen muss, findet am Mittwoch den 14.03. statt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 20.02.18, 22.50 Uhr