Monaco jubelt, Matthias Ginter (r.) enttäuscht

Einen Tag nach dem Anschlag auf ihren Mannschaftsbus unterlagen die Westfalen am Mittwochabend im Hinspiel dem AS Monaco mit 2:3 (0:2). Der überragende Kylian Mbappé (19./79.) und der Dortmunder Sven Bender (35.) per Eigentor trafen für die Monegassen. Ousmane Dembelé (57.) und Shinji Kagawa (84.) gelangen vor 65.849 Zuschauern jeweils nur die Anschlusstreffer.

" Es war kein schöner Tag heute. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind. Aber die zweite Halbzeit war überragend, und das zweite Tor ist Gold wert ", sagte Nuri Sahin nach der Partie. " Es hat viel Mut und Courage gebraucht, hier heute Fußball zu spielen ", sagte Trainer Thomas Tuchel.