Champions League, 3. Spieltag: Celtic Glasgow - Borussia Mönchengladbach 0:2

Die Führung für die Gladbacher erzielte Kapitän Lars Stindl (57. Minute), Andrè Hahn besorgte den Endstand (77.). Die Borussen liegen nun mit drei Punkten auf dem dritten Platz in der Gruppe C, hinter dem FC Barcelona und Manchester City. "Defensiv haben wir nichts zugelassen und konnten uns im Anschluss gute Situationen herausspielen. Am Ende haben wir verdient gewonnen", freute sich Coach André Schubert. " Es war ein sehr guter Auftritt unserer Mannschaft. Wir haben uns von der Stimmung nicht beeindrucken lassen ", sagte auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Intensive Anfangsphase im Celtic Park

In der Tat schien die heißblütige Atmosphäre im mit 57.500 Zuschauern ausverkauften Celtic-Park die Spieler in Schwarz-Grün eher zu beflügeln. Gladbach war das lebhaftere, agilere Team, spielte schnörkellos und überzeugte mit einem flüssigen, sicheren Spiel nach vorne. Und das, obwohl in Hazard, Raffael, Christensen und Johnson gleich vier wichtige Akteure fehlten.

Einziges Manko zunächst war der Torabschluss. So ließen Hahn, Traoré und Hofmann gute Gelegenheiten aus. Es änderte nichts daran, dass sich gerade die Hereinnahme von Jonas Hofmann positiv auf das Gladbacher Spiel auswirkte. Der Mittelfeld-Mann, der in dieser Saison bisher kaum zum Zuge kam, wechselte mit Traoré immer wieder die Seite. Ein Mittel, das Celtic gar nicht schmeckte. Nur einmal wurde es vor dem Tor von Yann Sommer gefährlich. Doch Sinclair verzog kläglich (44.).

Gordon durch die Beine

Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber zunächst druckvoller aus der Kabine, ohne aber gefährlich zu werden. Gladbach verlegte sich auf einen ruhigen Spielaufbau und schlug dann eiskalt zu. Nach einem Steilpass in Richtung Torauslinie erkämpfte Hahn den Ball mit tollem Einsatz gegen Kolo Toure, Lars Stindl blickte die Situation als Erster und zog direkt ab. Torwart Gordon flutschte der Ball durch die Beine.

Hahn trifft zum 2:0

Es kam noch besser für die Gäste vom Niederrhein. Eine gute Viertelstunde vor dem Ende verlor Toure den Ball in der eigenen Hälfte an Stindl, der für Hahn überließ. Der manchmal etwas kantig wirkende Stürmer machte sich auf den Weg Richtung Tor, schüttelte zwei Gegenspieler ab und vollendete zur Entscheidung.

Fortan verließen viele enttäuschte Glasgower Fans das Stadion. Die rund 4.000 mitgereisten Fans der Borussia stimmten indes fröhliche Gesänge an, unter anderem: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus". Die Münchner sind nächster Gegner der Borussia am kommenden Samstag in der Bundesliga.