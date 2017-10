Celtic Glasgow - Bayern München 1:2 (0:1)

FC Bayern vorzeitig im Achtelfinale der Champions League

Der FC Bayern München steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions League und bleibt unter Trainer Jupp Heynckes in der Erfolgsspur. Die Münchener gewannen am vierten Spieltag mühevoll bei Celtic Glasgow 2:1 (1:0) und können bei jetzt neun Punkten nicht mehr von Platz zwei in der Gruppe verdrängt werden.