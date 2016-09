Borussia Dortmund - Real Madrid 2:2

André Schürrle bejubelt sein Tor

Den Rückstand durch Superstar Cristiano Ronaldo (17.) egalisierte Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (43.) kurz vor der Halbzeit. Nach der erneuten Führung der Gäste durch Raphael Varane (68.) belohnte der für Mario Götze eingewechselte Andre Schürrle (87.) den nie aufsteckenden BVB .

Offensivspektakel zu Beginn

Beide Mannschaften lieferten vor 65.849 Zuschauern von Beginn an das erhoffte Offensivspektakel. Torhüter Roman Bürki parierte bereits in der dritten Minute einen Freistoß von Ronaldo glänzend. Doch der BVB versteckte sich gegen die Königlichen nicht und ging mit viel Tempo und ohne Respekt zu Werke. Gonzalo Castro per Freistoß (4.), Aubameyang (12.) und Top-Talent Ousmane Dembelé (13.) vergaben die mögliche Führung.

Ronaldo trifft nach Hacken-Vorlage

Berauscht vom eigenen Angriffsspiel vernachlässigten die Schwarz-Gelben aber die Abwehrarbeit. Die Gäste bestraften die erste Nachlässigkeit eiskalt. Nach einem schnellen Gegenangriff legte Gareth Bale per Hacke für Ronaldo auf und der Europameister aus Portugal ließ sich aus kurzer Distanz nicht zweimal bitten.

Die Dortmunder blieben aber trotz des Rückstandes ihrer Linie treu, kombinierten im Mittelfeld schnell und spielten schnörkellos in die Spitze. Dembelé vergab aber auch seine zweite gute Möglichkeit (25.). Kurz vor der Pause wurde der Offensivdrang des Gastgebers belohnt. Einen Freistoß von Raphael Guerreiro faustete der unsichere Navas gegen Innenverteidiger Varane, Aubameyang drückte den Ball kurz vor der Linie dann ins Tor.

Schürrle mit dem späten Ausgleich

Das Tuchel-Team spielte nach der Pause zunächst voll auf Sieg. Dembelé (51.) und Aubameyang (52.) vergaben weitere gute Chancen. Ab der 58. Minute ersetzte Schürrle den eher unauffällig agierenden Mario Götze.

Drei Minuten später meldete sich auch Real im Spiel zurück. Ronaldo vergab aber per Kopf. Karim Benzema (62.) ließ ebenfalls die Möglichkeit zum zweiten Treffer der Königlichen ungenutzt. Dortmund ließ sich nun etwas weiter zurückfallen, das Spiel hatte Kraft gekostet. Varane nutzte dies aus kurzer Distant zur erneuten Führung der Gäste. Guerreiro (70.), Schürrle (75.) und der eingewechselte Emre Mor (83.) scheiterten zunächst auf der anderen Seite aus guter Position an Navas, ehe Schürrle den Ball aus zehn Metern unhaltbar einschoss.

"Schönes Gefühl"

" Wenn man zweimal gegen Real Madrid von einem Rückstand zurückkommt, ist das ein schönes Gefühl ", sagte der Torschütze. " Das wird uns helfen. Es zeigt, dass wir dem Niveau gewachsen sind. Wir haben gegen den größten Konkurrenten einen Punkt geholt. Damit können wir zufrieden sein. "

" Wir haben eine überragende Mentalität, einen sehr guten Charakter. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir in den ersten 20, 25 Minuten dagegen nicht zu unserem Spiel gefunden ", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie.

Tabellenführung verteidigt

Mit dem Remis behauptet der BVB die Tabellenführung in der Gruppe F vor den punktgleichen Spaniern. Am dritten Spieltag (18.10.2016) muss Dortmund bei Sporting Lissabon ran.