Des einen Freud... Cristiano Ronaldo jubelt, während Xabi Alonso verzweifelt dreinblickt

Beim 1:2 (1:0) des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid traf der aktuelle Weltfußballer die Gastgeber nach der Pause (47. und 77.) mitten ins Herz. Für die in der ersten Halbzeit auch ohne den verletzten Robert Lewandowski klar überlegenen Münchner wird es nun extrem schwer, am Dienstag (18.04.17) in Madrid zum sechsten Mal nacheinander in die Runde der letzten Vier der Königsklasse einzuziehen - zumal dann womöglich erneut Lewandowski, Mats Hummels und auf jeden Fall Martinez fehlen werden.

Zwei Fouls binnen drei Minuten

Der Spanier sah nach zwei Fouls gegen Ronaldo in der 58. und 61. Minute zurecht die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Nicola Rizzoli (Italien). Eine wesentlich bessere Ausgangsposition hatte zuvor Vidal vergeben.

Der starke Chilene war zunächst per Kopfball Torschütze zum Führungstreffer für die wild entschlossenen Münchner (24.), schoss dann allerdings in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) einen Handelfmeter weit über das Tor. Vidal war wegen des spektakulären Fehlschusses in Tränen aufgelöst, als es zur Pause in die Kabine ging.

Neuer verhinderte Schlimmeres

Dass es nicht noch weitaus schlimmer für die Münchner kam, hatten sie in erster Linie dem wieder einsatzbereiten Manuel Neuer zu verdanken, der bei einem Kopfball von Gareth Bale (56.), einen Schuss von Karim Benzema (72.) und einem Schuss von Ronaldo (75.) weiteren Gegentreffer verhinderte.