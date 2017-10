Am Ende hieß es 3:0 (2:0) für die Münchner gegen die lange Zeit überforderten Schotten von Celtic Glasgow. Die 72.000 Zuschauer in der ausverkauften Münchner Allianz Arena bejubelten am Mittwoch (18.10.2018) die Tore von Thomas Müller (17. Minute), Joshua Kimmich (29.) und von Mats Hummels (51.).

In zwei Wochen könnten die Münchner im Idealfall den Achtelfinaleinzug beim Rückspiel in Schottland frühzeitig perfekt machen.

"Es war wichtig wieder in die Spur zu kommen. Wir wollen uns schließlich für die K.o.-Phase qualifizieren. Aber wir haben viele Chancen herausgespielt, die wir nicht genutzt haben. So ein Spiel muss ich kritisch begleiten" , sagte Heynckes, der insgesamt aber mit der Partie "zufrieden" war. Allerdings bemängelte er die Torchancen, die sich die Schotten gegen Ende der Partie erspielt hatten.

Rotation gestoppt

Heynckes stoppte die unter Vorgänger Carlo Ancelotti übliche Rotation und versuchte, dem Team Sicherheit und Stabilität zu verleihen. Lediglich Sebastian Rudy rückte für den verletzten Javi Martínez im Vergleich zum 5:0 in der Bundesliga gegen Freiburg neu in die Startelf.

Und nach nur sechs Minuten jubelten die Bayern-Fans das erste Mal - allerdings zu früh. Bei Robert Lewandowskis Hereingabe auf Thiago soll der Ball die Torauslinie überschritten haben.

Vor allem über die Flügel sorgten die Münchner für Gefahr. Nach Zuspiel von Kingsley Coman schoss David Alaba weit drüber.

Kimmich trifft per Kopf

Wenig später wurde das dominante Auftreten der Bayern belohnt. Nach Kimmichs Flanke konnte Celtic-Schlussmann Craig Gordon den Kopfball von Lewandowski zwar noch abwehren, doch gegen Müllers Abstauber bei dessen 40. Champions-League-Tor war der starke Torwart machtlos.

Mit permanentem Pressing vor allem über die Außen setzte der FCB die Schotten unter Dauerdruck. Lediglich mit langen Bällen versuchten sich die Gäste zu befreien, Mats Hummels und Jérôme Boateng standen aber hinten sicher.

Nach Flanke von Coman traf Kimmich per Kopf. In der zweiten Hälfte glänzte Arjen Robben in seinem 100. Champions-League-Spiel als Vorlagengeber beim 3:0. Seinen Eckball köpfte Hummels zu seinem ersten Europapokal-Tor für die Bayern ein.