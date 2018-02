Im Achtelfinal-Hinspiel setzte der Tabellenführer der Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen und hat nach dem klaren 5:0 (1:0) allerbeste Aussichten, zum siebten Mal in Folge die Runde der letzten Acht in der Königsklasse zu erreichen. Das Rückspiel am 14. März dürfte nur noch Formsache sein. "Dafür werden wir sorgen", versprach Verteidiger Joshua Kimmich.

Thomas Müller stellte beim 20. Erfolg der Münchner in den vergangenen 21 Heimspielen der Champions League die Weichen auf Sieg. Der Weltmeister erzielte bei eisigen Temperaturen vor 70.000 Zuschauern kurz vor der Pause (43.) die wichtige Führung. In der 66. Minute gelang ihm das 3:0. Dazwischen hatte Kingsley Coman auf 2:0 (52.) erhöht. Robert Lewandowski (79., 88.) stockte das Ergebnis in der Schlussphase weiter auf.

"Meine Tore waren richtige Torjägertore"

"Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Nach einem schwierigen Start haben wir dann besser in den Rhythmus gefunden. Aber wir schauen nur von Spiel zu Spiel" , sagte Bayerns Präsident Uli Hoeneß. Der überragende Müller war ebenfalls zufrieden: "Der Platzverweis hat uns super in die Karten gespielt. Meine Tore waren richtige Torjägertore. Das ist ein gutes Zeichen. Wir wussten aber auch, dass wir liefern müssen."

Frühe Rote Karte

Die Bayern spielten schon ab der 16. Minute in Überzahl. Domagoj Vida sah nach einer Notbremse gegen Lewandowski zurecht die Rote Karte.

Für Erfolgstrainer Heynckes war es der 14. Pflichtspielsieg in Serie. Er stellte damit den Uralt-Rekord bei den Bayern von Pal Csernai aus dem Jahr 1980 ein. Der 72-Jährige verzichtete zunächst auf seine beiden Superstars Franck Ribery und Arjen Robben.

Neun Wechsel von Heynckes

Insgesamt nahm Heynckes im Vergleich zum 2:1 in Wolfsburg gleich neun Wechsel vor. Da alle 19 Feldspieler zur Verfügung standen, blieb für Thiago, Juan Bernat und Sebastian Rudy nur ein Platz auf der Tribüne.

Die Münchner begannen überlegen, aber waren zunächst nicht zwingend. Erst nach dem Platzverweis änderte sich das Geschehen. Der starke James verfehlte mit einem Freistoß nur um Zentimeter das Tor (17.).

Danach hatten David Alaba und Mats Hummels, der in Besiktas-Keeper Fabri seinen Meister fand, ebenfalls tollen Möglichkeiten. Der türkische Meister zog sich in dieser Phase ganz weit zurück und lauerte auf Fehler der Bayern. Die blieben auch nicht aus. Überhaupt machte die Bayern-Defensive hin und wieder einen unsicheren Eindruck. Doch Vagner Love (19.) und Ricardo Quaresma nutzten die Patzer der Münchner nicht aus.

Lewandowskis Freistoß an den Pfosten

Müller zeigte den Gästen, wie es geht: Nach Vorarbeit von Coman war er aus kurzer Distanz zur Stelle und erzielte seinen 41. Treffer in der Champions League. Nach dem Wechsel verpasste zunächst Lewandowski mit einem Freistoß an den Pfosten das 2:0 (49.). Dann bereitete der Pole den Treffer von Coman mit einem perfekten Pass in den Rücken der Gäste-Abwehr vor. Beim 3:0 von Müller war Joshua Kimmich der Vorbereiter.

Die Bayern dominierten nun nach Belieben, Besiktas war nur noch auf Schadensbegrenzung aus - was misslang.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 20.02.18, 22.50 Uhr