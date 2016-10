Die Engländer aus dem Norden Londons dominierten am Dienstag (18.10.16) die erste Hälfte, Bayer zeigte nach der Pause eine starke Leistung. So ging das torlose Unentschieden am Ende in Ordnung. "Wir haben in der Königsklasse jetzt drei gute Spiele gezeigt und uns nicht belohnt", sagte Bayer-Kapitän Lars Bender bei "Sky". "Ich würde lieber mal gewinnen und dafür ein nicht so gutes Spiel hinlegen."

Leverkusens Stefan Kießling

Leverkusens Trainer Roger Schmidt hatte bei typisch englischem Wetter vor 28.887 Zuschauern erstmals in dieser Saison auf eine Doppelspitze gesetzt. An der Seite von Chicharito agierte Routinier Stefan Kießling, der zum ersten Mal in dieser Spielzeit in der Anfangsformation stand. Auch Kapitän Lars Bender und Admir Mehmedi standen neu in der Startelf. Die personellen Änderungen zeigten im ersten Abschnitt aber keinen positiven Effekt. Beide Teams agierten nervös, spielten zahlreiche Fehlpässe.

Latte und Leno retten

Mitte der ersten Hälfte übernahm jedoch Tottenham die Initiative. In der 27. Minute verfehlte der englische Nationalspieler Dele Alli per Kopf nur knapp das Ziel. Später scheiterte Vincent Janssen (39.) an der Latte, ehe Bayer-Torwart Bernd Leno in höchster Not gegen Alli klärte. Leverkusen war beim Pausenpfiff mit dem 0:0 gut bedient.

Leverkusen spielt wie verwandelt

Nach dem Wechsel zeigte sich die Werkself deutlich aktiver. Trainer Roger Schmidt brachte Julian Baumgartlinger für Hakan Calhanoglu, wodurch Kevin Kampl auf die linke Seite rückte. Dort leitete der Slowene viele gefährliche Angriffe ein. Nach knapp einer Stunde hatte Tottenham Glück: Erst wehrte Hugo Lloris im Tor der Londoner einen Freistoß von Charles Aranguiz nur mit Mühe ab. Keine Minute später legte Bender quer vors Tor zu Chicharito, der aus kurzer Distanz den Ball nicht satt genug traf. Der Ball hatte die Torlinie nur zu zwei Dritteln überquert, bevor Lloris ihn artistisch abwehrte (58.).

Zum Ende des Spiels hielt auch Tottenham wieder besser mit. Am Ende hätten beide Teams die hochinteressante Partie gewinnen können - aber ein Tor fiel nicht mehr. Das Unentschieden hilft eher den Engländern als Leverkusen. Bayer liegt als Tabellendritter der ausgeglichenen Gruppe E einen Punkt hinter Tottenham und zwei Zähler hinter Spitzenreiter AS Monaco. Die Franzosen hatten bei Schlusslicht ZSKA Moskau (2 Punkte) ein 1:1 (0:1) erreicht.