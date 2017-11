Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstag (21.11.17) 4:1 (4:1) bei AS Monaco und hat nach dem ersten Auswärtssieg in der Königsklasse das Ticket für die Europa League schon sicher.

Ein Eigentor von Monacos Verteidiger Jemerson (6. Minute), ein Doppelpack von Timo Werner (9./31./Foulelfmeter) sowie Naby Keita (45.) sorgten in der ersten Hälfte für den klaren Erfolg. Radamel Falcao konnte für die Monegassen (43.) nur verkürzen. Vor dem abschließenden Gruppenspiel liegt die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl punktgleich hinter dem FC Porto auf Platz drei. "Wir wussten, dass wir gewinnen mussten, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben" , sagte Timo Werner bei sky, "und das haben wir dann eindrucksvoll gemacht. Es ist schade, dass wird das Weiterkommen jetzt nicht selbst in der Hand haben." RB muss bei einem Sieg gegen Istanbul im letzten Gruppenspiel darauf hoffen, dass Porto zuhause patzt. Im direkten Vergleich haben die Portugiesen die Nase gegenüber den Sachsen vorn.

Traumstart vor dünner Kulisse

Vor nur 10.000 Zuschauern im Stade Louis II war Leipzig von Beginn an hellwach und erwischte einen Traumstart. Kevin Kampl und Keita machten auf der Doppelsechs mächtig Betrieb und rissen mit ihren Bällen in die Tiefe immer wieder Lücken in die Abwehr der Gastgeber. Nach klugem Pass von Kampl flankte Marcel Sabitzer nach innen, Jemerson hielt den Fuß rein und lenkte den Ball ins eigene Tor.

Kurz darauf war es wieder Jemerson, der den Ball im Mittelfeld an Kampl verlor. Der Ex-Leverkusener schickte Werner auf die Reise, und der Nationalspieler schloss aus vollem Lauf zum 2:0 ab.

Gulacsi am Boden top

Monaco antwortete mit wütenden Angriffen. Leipzigs Keeper Peter Gulacsi musste in großer Not vor Keita Balde und Falcao retten. Der Tabellenzweite der französischen Liga mühte sich, doch die Gäste blieben gefährlich. Nach einem Foul von Falcao an Willi Orban entschied Schiedsrichter Undiano Mallenco auf Strafstoß, Werner ließ sich auch die zweite Großchance nicht nehmen.

Pech hatte RB in der 34. Minute. Sabitzer kugelte sich nach einem Schussversuch die Schulter aus und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 21.11., 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 21.11.2017, 22:51