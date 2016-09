Bayer 04 kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Bayer 04 musste sich bei AS Monaco mit einem 1:1 (0:0) begnügen, dabei erzielten die Monegassen den Ausgleich durch Kamil Glik erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Torjäger Javier Chicharito Hernandez hatte Leverkusen in der 73. Minute in Führung gebracht.

"Das ist vielleicht ein stückweit fehlende Reife. Da müssen wir wacher sein. Einem Team, dass schon internationale Erfahrung hat, darf das nicht passieren. Wir haben uns mehr erhofft und mehr erwartet" , sagte Kapitän Lars Bender.

Trainer Schmidt ist fassungslos

Und auch Roger Schmidt wusste seine Gemütslage kurz nach Abpfiff einzuordnen: " Fassungslos. Wir hätten sicher verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Der Innenverteidiger wird wahrscheinlich nie wieder so ein Tor schießen. Trotzdem haben wir gezeigt, dass mit uns in der Gruppe zu rechnen ist" , sagte der Trainer.

Leverkusen verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe E, nachdem es zum Auftakt nur ein 2:2 gegen ZSKA Moskau gegeben hatte. Die Mannschaft von Roger Schmidt trifft im nächsten Spiel am 18. Oktober auf den englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur.

Aus Überlegenheit keinen Nutzen gezogen

Bayer übernahm in Monaco vom Start weg die Kontrolle und verzeichnete durch Kevin Volland in der zweiten Minute den ersten Torschuss im mit 8.100 Zuschauern nur spärlich gefüllten Stade Louis II. Bayer agierte auch in der Folge hochkonzentriert und ließ den Gastgebern zunächst kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Die Gäste kontrollierten zwar das Spiel, aber Torchancen waren ebenso wie auf Seiten der Monegassen Mangelware.

Ein Weitschuss von Hakan Calhanoglu (13.) war nach dem Volland-Schuss lange Zeit die einzige Torannäherung des Bundesligisten, der aus seiner Überlegenheit viel zu wenig machte.

Toprak rettet gerade noch

Monaco, das auf seinen verletzten Kapitän und Torjäger Radamel Falcao verzichten musste, wurde nach einer halben Stunde etwas stärker und hatte durch Thomas Lemar (45.), der das Bayer-Tor nur knapp verfehlte, eine gute Gelegenheit. Kurz darauf scheiterte Chicharito an AS -Torwart Danijel Subasic.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild, wobei die 250 mitgereisten Bayer-Fans den Atem anhielten, als Abwehrchef Ömer Toprak den Ball nach einem platzierten Schuss von Bernardo Silva gerade noch ins Toraus abfälschte.