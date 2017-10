Zeitweise wirkte es, als sei Dortmund dem Druck, nach den zwei Niederlagen gegen Real und Tottenham gewinnen zu müssen, nicht gewachsen. Apoel Nikosia verteidigte geschickt, mitunter versammelten sich alle zehn Feldspieler rund um den eigenen Strafraum. Der BVB fand dagegen nur selten ein Mittel, um diese massive Defensive auszuspielen, die individuelle Klasse der Spitzen Andrej Jarmolenko, Christian Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang kam kaum zur Geltung. Auch das Mittelfeld um Julian Weigl, Mario Götze und Shinji Kagawa vermochte keine Impulse zu setzen.

Torchancen erspielte sich Dortmund deshalb nur selten, im ersten Durchgang hatten einzig ein Schuss von Jarmolenko, der nur knapp am Tor vorbeiflog (13.), und mit Abstrichen ein Kopfball von Shinji Kagawa (10.) diese Bezeichnung verdient.

Doppelpatzer von Bürki

Nach der Pause ging es ohne personelle Veränderungen weiter, und auch auf dem Spielfeld änderte sich kaum etwas. Der wieder genesene Kapitän Schmelzer und Marc Bartra verteidigten auf den Außenbahnen zwar nun offensiver, aber mit wenigen Ausnahmen noch ebenso wirkungslos wie im ersten Durchgang. Dortmund gelang es nicht, sich echte Torchance herauszuspielen. Und wenn der BVB mal in aussichtsreicher Position waren, waren die Abschlüsse viel zu unpräzise.

BVB-Coach Bosz hatte sich noch immer nicht beruhigt, er lief weiter unruhig an der Seitenlinie auf und ab. Und musste zusehen, wie der Dortmunder Traum vom Achtelfinale endgültig zu platzen schien: Torhüter Roman Bürki verpatzte zunächst einen leichten Pass auf Schmelzer, der stattdessen bei Lorenzo Ebecilio landet. Dessen harmlosen Schuss ließ Bürki dann auch noch nach vorne abprallen, Michael Poté staubte ab ohne Probleme ab - 1:0 für Nikosia (62.).

Rückstand als Weckruf

Einige Minuten lang schien der BVB wie paralysiert von diesem Rückstand, erst dann schienen die Spieler zu realisieren, was eine Niederlage in diesem Spiel bedeuten würde. Und zeigten zum ersten Mal an diesem Abend, was in ihen steckt: Mario Götze flankte von der linken Seite per Bogenlampe in den Strafraum der Zyprer, wo sich der sprungstarke Sokratis durchsetzte und per Kopf traf (68.).

Und plötzlich präsentierte sich Dortmund so, wie man das Team in den ersten Wochen der Saison kennengelernt hatte. Exemplarisch für diesen Wandel steht eine Szene: Kagawa kam auf Höhe des Mittelkreises an den Ball, zog das Tempo an und an seinen Gegnern vorbei in Richtung Strafraum, eher er zu einem wuchtigen Fernschuss ansetzte, der nur die Latte traf (69.).

Nikosia mit Chancen zum Sieg

Es sollte allerdings nur ein kurzes Strohfeuer sein, anschließend verfiel der BVB wieder in eine fast unheimliche Lethargie. In dieser Phase hätte sich Dortmund nicht beschweren können, wenn Nikosia noch in Führung gegangen wäre. Stathis Aloneftis tanzte erst den eingewechselten Jeremy Toljan aus, sein anschließender Abschluss ging nur knapp am Tor von Bürki vorbei, der in diesem Moment wohl chancenlos gewesen wäre (75.).

Einmal durfte Dortmund noch auf den Siegtreffer hoffen, doch nach einer Flanke von Christian Pulisic traf erst Pierre-Emerick Aubameyang nur Apoel-Keeper Raúl Gudino, der den Ball irgendwie an den Pfosten lenkte. Und den Nachschuss setzte Bartra aus kürzester Distanz über das Tor (90.+4).

Trotz des ersten Punktgewinns rückt für Borussia Dortmund das Achtelfinale in der Chamions League in ganz weite Ferne. Die beiden Erstlatzierten der Gruppe, Real und Tottenham, trennten sich unentschieden und haben nun jeweils sieben Punkte auf dem Konto.